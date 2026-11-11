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Ekonomi

Jajanan Tradisional, Mister Pancong Lumer Kini Punya 20 Cabang

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Penulis: Siti Dewi Yanti
Mister Pancong Lumer saat ini miliki 20 cabang di berbagai lokasi. (foto : NATASYA JINGGA AGUSTIN)
Mister Pancong Lumer saat ini miliki 20 cabang di berbagai lokasi. (foto : NATASYA JINGGA AGUSTIN)

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RADAR BOGOR - Siapa sangka jajanan tradisional berbahan kelapa, yang biasa ditemukan di pasar bisa berkembang menjadi bisnis kuliner modern dengan puluhan gerai? 

Inilah perjalanan Rian Allouis, pendiri Mister Pancong Lumer, yang berhasil membawa makanan klasik pancong naik kelas dan menjangkau pasar yang lebih luas.

Dirintis sejak 2018, usaha kuliner yang berbasis di Kota Tangerang, Banten, ini tumbuh melalui perpaduan inovasi resep, strategi pemasaran digital, dan pengembangan bisnis kemitraan. 

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Dari usaha yang semula hanya mengandalkan pembeli di sekitar lokasi, Mister Pancong Lumer kini telah berkembang menjadi jaringan dengan 20 cabang.

Perjalanan tersebut tentu tidak berlangsung begitu saja. 

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Rian sempat menghadapi masa sulit ketika penjualan berjalan di tempat, bahkan semakin tertekan saat pandemi Covid-19 melanda pada 2020.

Namun, situasi tersebut justru menjadi titik awal perubahan strategi bisnisnya. 

Pemanfaatan media sosial, layanan pesan antar, pembayaran digital, hingga sistem pembukuan yang lebih modern menjadi bagian penting dalam perjalanan perkembangan usahanya.

Berawal dari Kecintaan pada Pancong, Rian Hadirkan Inovasi Rasa

Kisah Mister Pancong Lumer bermula dari kegemaran Rian terhadap jajanan pancong tradisional. 

Makanan berbahan dasar kelapa yang identik dengan taburan gula pasir tersebut kemudian menginspirasinya untuk menciptakan sajian dengan tampilan dan cita rasa berbeda.

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Editor : Siti Dewi Yanti
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