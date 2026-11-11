Sentral Komputer Buka Cabang ke-21 di Cibubur, Hadirkan Laptop, PC Rakitan hingga Layanan Servis

RADAR BOGOR – Masyarakat Cibubur dan sekitarnya kini memiliki pilihan baru untuk memenuhi kebutuhan perangkat teknologi.

Sentral Komputer resmi memperluas jaringan bisnisnya dengan membuka toko ke-21 melalui acara Grand Opening Sentral Komputer Cibubur.



Pembukaan cabang terbaru ini mendapat dukungan dari sejumlah mitra brand teknologi ternama.

Kehadirannya sekaligus menjadi bagian dari upaya Sentral Komputer untuk memperluas akses masyarakat terhadap produk dan layanan teknologi.



Sentral Komputer Cibubur berlokasi di Jl. Alternatif Cibubur Ruko No. 9A, Harjamukti, Cimanggis, Kota Depok.

Advertisement Di gerai tersebut, pelanggan dapat menemukan berbagai kebutuhan teknologi, mulai dari laptop, komputer, PC rakitan, aksesori, hingga layanan perawatan dan perbaikan perangkat.

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Dalam rangkaian pembukaan toko, sejumlah perwakilan brand teknologi turut menyampaikan dukungan serta harapan terhadap kolaborasi yang telah terjalin dengan Sentral Komputer.

Kerja sama tersebut mencakup edukasi perkembangan teknologi hingga memperluas akses masyarakat terhadap berbagai produk terbaru.

Advertisement Dukungan Mitra Brand Teknologi

Business Development Manager AMD Indonesia, Armawati Cen, berharap kemitraan dengan Sentral Komputer dapat memberikan manfaat bagi masyarakat, khususnya dalam memperoleh informasi dan edukasi mengenai perkembangan teknologi terkini.



Kolaborasi tersebut juga diharapkan semakin memperkenalkan berbagai perangkat yang menggunakan prosesor AMD kepada konsumen.



Sementara itu, Consumer Sales Director Acer Indonesia, Nino Wirawan, berharap hubungan kerja sama dengan Sentral Komputer dapat terus berkembang.

Dengan begitu, produk-produk Acer bisa semakin mudah dijangkau masyarakat, bukan hanya di kawasan pusat kota, tetapi juga di berbagai daerah.

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Dukungan serupa disampaikan Regional Sales Manager ASUS, Adhitya Mulya. Ia menjelaskan bahwa ASUS bersama Sentral Komputer terus mengutamakan inovasi dan kualitas pelayanan untuk menghadirkan produk unggulan.



Melalui kolaborasi tersebut, masyarakat Cibubur diharapkan memperoleh rekomendasi perangkat yang tepat sesuai kebutuhan masing-masing.



Dari sisi teknologi prosesor, Indonesia Consumer PC Sales Lead Qualcomm, Yudhi Sanjaya, menilai kerja sama dengan Sentral Komputer memiliki arti penting.

Menurutnya, Sentral Komputer merupakan salah satu mitra utama Qualcomm di sektor ritel.



Keberadaan jaringan Sentral Komputer dinilai membantu meningkatkan visibilitas Snapdragon di pasar Indonesia.

Apalagi, jangkauan toko yang semakin luas hingga ke kawasan di luar pusat kota berpotensi mendorong penjualan perangkat berbasis Snapdragon.

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Yudhi juga berharap Sentral Komputer terus berkembang, semakin sukses, dan mampu menjadi destinasi utama masyarakat Indonesia ketika mencari berbagai produk teknologi.



Selain AMD, Acer, ASUS, dan Qualcomm, dukungan dari mitra teknologi lainnya turut berperan dalam menghadirkan program penjualan, pilihan perangkat dengan performa tinggi, serta inovasi yang disesuaikan dengan kebutuhan konsumen.

Sentral Komputer Perluas Jaringan dan Pilihan Produk

Sentral Komputer telah berkiprah di industri teknologi Indonesia sejak 1991. Selama perjalanan tersebut, perusahaan terus mengembangkan jaringan toko untuk menjangkau lebih banyak konsumen.



Kehadiran gerai di Cibubur menjadi salah satu langkah untuk mempermudah masyarakat sekitar mendapatkan perangkat teknologi.