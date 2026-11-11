Motor Bebek Mendadak Tidak Ada Api Busi, Cek Kabel Massa Sebelum Ganti CD

RADAR BOGOR – Sepeda motor bebek yang tiba-tiba mogok dan tidak bisa dihidupkan belum tentu mengalami kerusakan pada CDI.

Salah satu penyebab yang kerap luput dari pemeriksaan adalah kabel massa atau ground pada rangka mesin motor bebek yang mengalami korosi, kendur, bahkan putus.

Gangguan tersebut bisa terjadi pada motor bebek dengan sistem pengapian arus searah atau Direct Current (DC), seperti Honda Karisma 125 dan Supra X 125.

Advertisement Meskipun lampu indikator pada panel instrumen masih menyala normal, kerusakan pada jalur negatif dapat membuat sistem pengapian tidak bekerja sehingga busi kehilangan percikan api.

Kondisi ini sering membuat pemilik kendaraan langsung mencurigai CDI sebagai sumber masalah.

Padahal, sebelum membeli komponen pengganti yang harganya tidak murah, ada baiknya memeriksa sambungan kabel massa terlebih dahulu.

Advertisement Baca Juga: Ford Everest Titanium 4x4 Tampil Gagah dan Mewah, Intip Detail Eksterior hingga Interiornya

Kanal YouTube otomotif KEN-KEN Pitstop membagikan penjelasan teknis mengenai gangguan kabel massa pada Honda Karisma 125 yang mengalami mogok total.

Dalam tayangan tersebut, diperlihatkan proses penelusuran jalur arus negatif hingga perbaikan sambungan ground pada rangka mesin.

1. Memahami Sistem Pengapian DC dan Fungsi Kabel Massa

Pada Honda Karisma 125, sistem pengapian DC mendapatkan sumber listrik dari aki dengan tegangan yang diatur oleh kiprok.

Agar dapat bekerja, modul CDI membutuhkan suplai listrik positif sebesar 12 Volt sekaligus jalur negatif atau massa.