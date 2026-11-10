Baut Gir Belakang Motor Bebek Sering Kendur? Ini Penyebab, Bahaya, dan Cara Menguncinya

RADAR BOGOR – Munculnya suara benturan logam dari bagian roda belakang sepeda motor bebek jangan dianggap sepele.

Bunyi tersebut bisa menjadi tanda baut pengikat gir belakang mulai kendur dan bergeser dari posisi seharusnya.

Jika tidak segera ditangani, baut yang semakin longgar berpotensi menonjol keluar dari dudukannya.

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Kondisi ini tentu berbahaya apabila terjadi ketika motor sedang melaju. Roda yang tersendat dapat mengganggu kestabilan kendaraan dan meningkatkan risiko pengendara kehilangan kendali.

Mengacu pada penjelasan kanal YouTube Agus oprek, salah satu hal penting untuk mencegah baut gir belakang kendur adalah memastikan plat kancing pengunci atau lock washer plate terpasang dengan benar.

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Komponen tersebut memiliki fungsi membantu mempertahankan posisi baut agar tidak mudah berputar akibat getaran maupun beban ketika motor digunakan.

Berikut sejumlah penyebab, risiko, serta langkah yang perlu diperhatikan pemilik motor bebek agar baut gir belakang tetap aman.

1. Baut Gir Belakang Kendur Bisa Membuat Roda Tersendat

Baut pengikat gir belakang berada pada dudukan nap gear yang menghubungkan gir dengan tromol roda.

Komponen ini terus menerima beban dari tarikan rantai ketika mesin bekerja dan roda berputar.