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Ekonomi

India dan Pakistan Butuh Sawit Indonesia, Tapi Ada Tantangannya

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Penulis: Siti Dewi Yanti
Executive Chairman Asian Palm Oil Alliance (APOA) Atul Chaturvedi dalam IPOC 2026, Jumat (13/11).
Executive Chairman Asian Palm Oil Alliance (APOA) Atul Chaturvedi dalam IPOC 2026, Jumat 13 November 2026.

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RADAR BOGOR – Pasar Asia masih menjadi tumpuan penting bagi ekspor minyak sawit Indonesia. 

India dan Pakistan tetap menunjukkan kebutuhan besar terhadap komoditas andalan Indonesia tersebut. 

Namun, peluang pasar yang menjanjikan ini bukan tanpa tantangan. 

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Persaingan dengan minyak kedelai dan bunga matahari semakin ketat, sementara harga menjadi faktor utama yang menentukan pilihan negara importir.

Situasi ini menjadi sinyal bagi industri kelapa sawit nasional untuk tidak hanya mengandalkan besarnya permintaan, tetapi juga menjaga daya saing harga di tengah perubahan peta perdagangan minyak nabati dunia.

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Persaingan tersebut, mengemuka dalam Indonesian Palm Oil Conference (IPOC) yang berlangsung di Hotel The Westin Nusa Dua, Bali, Jumat 13 November 2026. 

Sejumlah pelaku industri internasional menyoroti bagaimana perubahan pola konsumsi dan kebijakan energi mulai memengaruhi perdagangan minyak nabati global.

India Impor 16,94 Juta Ton Minyak Nabati

Executive Chairman Asian Palm Oil Alliance (APOA), Atul Chaturvedi mengungkapkan, India masih memiliki kebutuhan minyak nabati yang sangat besar. 

Negara tersebut tercatat mengimpor 16,94 juta ton minyak nabati selama periode November 2025 hingga Oktober 2026.

Dari total impor tersebut, sebanyak 8,22 juta ton merupakan minyak sawit. 

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Editor : Siti Dewi Yanti
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