Perjalanan Pecel Lele Stop 1 di Cijujung Bogor Bertransformasi di Era Digital

RADAR BOGOR - Di tengah ketatnya persaingan kuliner kaki lima, bisnis pecel lele tetap menjadi primadona di hati masyarakat termasuk di Kabupaten Bogor.

Kelezatan ikan lele goreng yang gurih, dipadu dengan sambal pedas nan mantap serta lalapan segar, selalu berhasil menggugah selera. Namun, bertahan dan berkembang di era modern menuntut para pelaku usaha untuk tidak hanya mengandalkan cita rasa, tetapi juga adaptasi teknologi.

Pecel Lele yang didirikan dan dikelola oleh Rina sejak tahun 2010 ini berlokasi di Jalan Alternatif Sentul, Desa Cijujung, Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Bogor dan dinamai Pecel Lele Stop 1.

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Menu utama yang ditawarkan tentu saja pecel lele khas dengan sambal khas yang pedasnya menggigit. Selain itu, warung ini juga menyediakan berbagai menu pendamping favorit pelanggan, antara lain pecel ayam goreng dan bakar, lele, ayam, dan bebek goreng atau bakar.

Selain itu tersedia juga menu lainnya seperti tahu, tempe, kulit, dan usus goreng serta aneka jenis minuman seperti es teh manis dan es jeruk.

Advertisement Sebelum tersentuh teknologi digital, operasional Pecel Lele Stop 1 berjalan secara konvensional. Rina awalnya mengandalkan spanduk kain sederhana di pinggir jalan dan metode word of mouth atau dari mulut ke mulut untuk menarik pelanggan.

Proses transaksi sepenuhnya tunai dan pelanggan yang ingin menikmati hidangan harus datang langsung ke warung atau membungkusnya untuk dibawa pulang. Jangkauan pasar pun terbatas hanya pada warga sekitar lokasi warung.

"Dulu, semuanya serba manual. Promosi ya cuma dari spanduk dan tetangga yang bilang kalau ayam dan lele di sini enak. Kalau sedang hujan deras, pembeli yang datang bisa dihitung dengan jari, otomatis omset langsung merosot tajam," ujar Rina.

Perubahan besar terjadi ketika Rina mulai memberanikan diri membawa bisnisnya merambah dunia digital.

Ia memanfaatkan aplikasi pesan-antar makanan online (GoFood dan GrabFood), aktif mempromosikan menu melalui WhatsApp Business dan Instagram serta menyediakan opsi pembayaran digital (QRIS) untuk memudahkan konsumen.