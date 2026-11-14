Trailer Karoshi Rilis, Teo Yoo Hadapi Sistem Kerja Mematikan

RADAR BOGOR – Lionsgate resmi merilis trailer film Karoshi pada 5 November 2026.

Film thriller aksi futuristis, Karoshi ini menampilkan Teo Yoo sebagai Hiro, pria misterius yang menyusup ke sebuah perusahaan teknologi raksasa dan menemukan sistem kerja yang menyimpan sisi gelap.

Film Karoshi garapan Takashi Doscher tersebut mengambil latar Manhattan di masa depan.

Di tengah perpaduan budaya korporasi dan tradisi Jepang, Hiro harus mengungkap rahasia perusahaan yang terlihat sempurna dari luar, tetapi menyimpan praktik berbahaya di dalamnya.

Menyusup ke Perusahaan Ikigai

Advertisement Kisah Karoshi mengikuti Hiro yang masuk ke perusahaan kuat bernama Ikigai setelah salah seorang pegawainya meninggal secara misterius.

Alih-alih menemukan lingkungan kerja modern dan ideal, Hiro justru berhadapan dengan sistem yang menuntut loyalitas serta kepatuhan mutlak.

Di balik gedung perusahaan yang megah, terdapat kekerasan dan aturan ketat yang mengendalikan kehidupan para pekerjanya.

Penyelidikan Hiro kemudian membawanya pada konflik yang semakin besar. Ia perlahan membuka rahasia organisasi tersebut dan harus menghadapi kekuatan yang tidak mudah ditaklukkan.

Judul Karoshi sendiri merujuk pada istilah Jepang yang berarti kematian akibat bekerja berlebihan.

Istilah tersebut menjadi bagian penting dari tema film yang mengangkat tekanan pekerjaan, kekuasaan korporasi, hingga konsekuensi ketika kepatuhan terhadap perusahaan menjadi tuntutan utama.