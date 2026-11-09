Bulog Jabar Minta SPPG Beli Telur Rp26.500 per Kg

RADAR BOGOR – Perum Bulog Kantor Wilayah Jawa Barat (Jabar) meminta Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) membeli telur dari peternak sesuai harga acuan pembelian (HAP) sebesar Rp26.500 per kilogram.

Kebijakan Bulog untuk SPPG Jabar tersebut didorong untuk menjaga stabilitas harga telur sekaligus melindungi keberlangsungan usaha peternak ayam petelur, terutama yang terlibat dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Pemimpin Wilayah Bulog Jabar Nurman Susilo mengatakan, penyerapan telur oleh SPPG diharapkan dapat menjadi pasar yang membantu peternak mempertahankan usahanya.

Menurutnya, SPPG maupun koperasi diharapkan membeli telur langsung dari peternak dengan harga sesuai ketentuan pemerintah.

Skema tersebut dinilai dapat memangkas rantai distribusi yang berpotensi membuat harga di tingkat peternak menjadi tidak optimal.

Advertisement “Nanti kami akan menyampaikan bahwa program MBG atau SPPG juga diharapkan dapat menyerap telur dari koperasi maupun peternakan, tentunya dengan harga yang sesuai dengan ketentuan yang telah disampaikan oleh Bapak Menteri Pertanian,” kata Nurman di Bandung, Minggu.

Bulog Salurkan 60 Ton Jagung untuk Peternak

Selain mendorong penyerapan telur, Bulog Jabar juga menyalurkan 60 ton jagung SPHP untuk membantu peternak ayam petelur skala mikro.

Jagung tersebut ditujukan untuk menekan biaya produksi, terutama kebutuhan pakan yang menjadi salah satu komponen pengeluaran terbesar dalam usaha peternakan ayam petelur.

“Di wilayah Kanwil Bulog Jawa Barat, kegiatan dilaksanakan di enam lokasi, termasuk di Bandung. Total penyaluran jagung SPHP hari ini mencapai 60 ton untuk enam kabupaten,” ujar Nurman.

Dalam program tersebut, Bulog menjual jagung SPHP kepada koperasi dengan harga Rp5.000 per kilogram.