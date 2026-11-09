Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Jawa Barat

Bulog Jabar Minta SPPG Beli Telur Rp26.500 per Kg

R
Penulis: Rani Puspitasari Sinaga
Ilustrasi dapur SPPG (bgn.go.id)
Ilustrasi dapur SPPG. Foto: bgn.go.id

Advertisement

RADAR BOGOR – Perum Bulog Kantor Wilayah Jawa Barat (Jabar) meminta Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) membeli telur dari peternak sesuai harga acuan pembelian (HAP) sebesar Rp26.500 per kilogram.

Kebijakan Bulog untuk SPPG Jabar tersebut didorong untuk menjaga stabilitas harga telur sekaligus melindungi keberlangsungan usaha peternak ayam petelur, terutama yang terlibat dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Pemimpin Wilayah Bulog Jabar Nurman Susilo mengatakan, penyerapan telur oleh SPPG diharapkan dapat menjadi pasar yang membantu peternak mempertahankan usahanya.

Advertisement

Baca Juga: ‎Dedi Mulyadi Hentikan Tiga Siswi Bonceng Tiga, Tegurannya Bikin Mereka Terdiam

Menurutnya, SPPG maupun koperasi diharapkan membeli telur langsung dari peternak dengan harga sesuai ketentuan pemerintah.

Skema tersebut dinilai dapat memangkas rantai distribusi yang berpotensi membuat harga di tingkat peternak menjadi tidak optimal.

Advertisement

“Nanti kami akan menyampaikan bahwa program MBG atau SPPG juga diharapkan dapat menyerap telur dari koperasi maupun peternakan, tentunya dengan harga yang sesuai dengan ketentuan yang telah disampaikan oleh Bapak Menteri Pertanian,” kata Nurman di Bandung, Minggu.

Bulog Salurkan 60 Ton Jagung untuk Peternak

Baca Juga: Timnas Spanyol Panggil Bek Muda Como Jacobo Ramon, Ini Jadwal Lawan Ceko dan Inggris

Selain mendorong penyerapan telur, Bulog Jabar juga menyalurkan 60 ton jagung SPHP untuk membantu peternak ayam petelur skala mikro.

Jagung tersebut ditujukan untuk menekan biaya produksi, terutama kebutuhan pakan yang menjadi salah satu komponen pengeluaran terbesar dalam usaha peternakan ayam petelur.

“Di wilayah Kanwil Bulog Jawa Barat, kegiatan dilaksanakan di enam lokasi, termasuk di Bandung. Total penyaluran jagung SPHP hari ini mencapai 60 ton untuk enam kabupaten,” ujar Nurman.

Baca Juga: The Changcuters Guncang Pentas Seni SMAN 2 Cibinong Bogor, Ribuan Siswa Ikut Bernyanyi

Dalam program tersebut, Bulog menjual jagung SPHP kepada koperasi dengan harga Rp5.000 per kilogram.

Advertisement
Editor : Rani Puspitasari Sinaga
Bagikan:
Sudahkah Anda mengikuti channel whatsapp kami?
WhatsApp
Radar BogorIkuti

Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!

Artikel Terkait

BGN Suspen Khusus 6.097 SPPG yang Tak Sampaikan LPDH Mulai 2 November

BGN Suspen Khusus 6.097 SPPG yang Tak Sampaikan LPDH Mulai 2 November

BGN suspen khusus 6.097 SPPG yang tak sampaikan LPDH mulai 2 November 2026. Insentif dihentikan selama masa suspen, ini syaratnya.

BGN Hentikan Operasional SPPG Dramaga 4 Bogor, Bumbu Kacang Jadi Sorotan

BGN Hentikan Operasional SPPG Dramaga 4 Bogor, Bumbu Kacang Jadi Sorotan

BGN menghentikan operasional SPPG Dramaga 4 setelah ratusan siswa diduga keracunan MBG. Investigasi awal menyoroti penggunaan bumbu kacang.

BGN Ungkap 2 Penyebab Dana Operasional SPPG Tidak Cair

BGN Ungkap 2 Penyebab Dana Operasional SPPG Tidak Cair

Badan Gizi Nasional (BGN) menyampaikan penyebab di balik tidak cairnya dana operasional Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).  

Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer