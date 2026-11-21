RADAR BOGOR - Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menyampaikan rencana Pemerintah Provinsi Jawa Barat (Pemprov Jabar) dalam meningkatkan penanganan persoalan lalu lintas, termasuk kecelakaan yang menemukan kendala dalam penanganan.

Pada 2027, Pemerintah Provinsi Jawa Barat akan memiliki pos pengendali lalu lintas yang dilengkapi teknologi digital. Fasilitas tersebut digunakan untuk memantau pergerakan kendaraan dan kondisi jalan, sekaligus mendukung koordinasi penanganan berbagai kejadian di lapangan.

"Saya berharap di 2027 Pemprov Jabar di setiap titik lokasi jalan provinsi memiliki pos pengendali lalu lintas, pos keamanan warga terdigitalisasi, punya media room-nya bisa mengontrol seluruh pergerakan jalan," ujar Dedi saat menghadiri pelantikan Pengurus PMI Jawa Barat di Bale Pakuan, Gedung Negara Pakuan, Bandung, belum lama ini sebagaimana dilansir dari YouTube Lembur Pakuan Channel.

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Pos tersebut juga dirancang memiliki dukungan layanan darurat, mulai dari pemadam kebakaran, Satpol PP hingga tenaga kesehatan. Sarana yang disiapkan mencakup ambulans, petugas PMI, dokter, serta tenaga medis yang dapat bersiaga untuk memberikan pertolongan sewaktu-waktu.

"Di situ tersedia pemadam kebakaran dan dari sisi organisasi tata kerjanya sudah masuk di provinsi. Di situ ada mobil ambulans, ada petugas palang merah dan ada dokter dan para medis yang senantiasa siap dalam setiap waktu,

Advertisement Gubernur yang kerap disapa KDM itu juga turut menyoroti perlunya pembenahan standar operasional ambulans.

Dedi menyebut masih terdapat kendaraan ambulans yang beroperasi tanpa kelengkapan memadai, termasuk tidak tersedianya tabung oksigen.