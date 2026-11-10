Yon TP 346 Elang Jawa Hadir di Kawasan Puncak Bogor

RADAR BOGOR - Batalyon Infanteri Teritorial Pembangunan (Yonif TP) atau Yon TP/346 Elang Jawa hadir di kawasan Puncak tepatnya di Desa Sukaresmi, Kecamatan Megamendung, Kabupaten Bogor.

Yon TP merupakan satuan baru di lingkungan TNI AD yang dirancang memiliki kemampuan menjalankan tugas pertahanan wilayah sekaligus mendukung pembangunan sosial-ekonomi masyarakat.

Komandan Rayon Militer (Danramil) 0621-10/Cisarua-Megamendung, Mayor Arm M. Sutrisno menjelaskan program Yon TP ini dilaksanakan di seluruh Indonesia termasuk Kabupaten Bogor. Selain di Megamendung, satuan tersebut juga didirikan di Rumpin, Jasinga, dan Ciampea.

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"Yon TP 346 Elang Jawa di Desa Sukaresmi ini difokuskan untuk membantu pembangunan pemerintah daerah di kawasan Puncak khususnya di sektor pertanian, peternakan, perkebunan, dan perikanan," ungkap Sutrisno Selasa, 10 November 2026.

Saat ini, kata Mayor Arm M. Sutrisno, para prajurit Kodim 0606/Kota Bogor sudah mulai menempati markas atau Marshal Area di lokasi.

Advertisement Bersama dengan Muspika Kecamatan Megamendung, pihaknya terus berkoordinasi dan menyosialisasikan kehadiran Yon TP 346 Elang Jawa, terutama kepada masyarakat dan petani penggarap sekitar.

Kehadiran Yon TP mendapat dukungan penuh dari Camat Megamendung, Ridwan yang menilai, satuan tersebut dapat mempercepat pembangunan wilayah, baik dari sisi infrastruktur maupun pemberdayaan masyarakat.

Ke depan, Yon TP 346/Elang Jawa akan melibatkan masyarakat dan petani dalam mendukung kegiatan pertanian dan peternakan, termasuk menyediakan pelatihan-pelatihan koperasi, dan UMKM.

"Kami berharap semua pihak bisa mendukung program nasional ini karena dilaksanakan oleh negara dan di atas tanah negara," tutur Ridwan.

Sementara itu, Direksi PTPN I Regional 2 Gunung Mas, Togar mengungkapkan, bahwa luas area Yon TP 346/Elang Jawa kurang lebih sekitar 50 hektare.