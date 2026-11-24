RADAR BOGOR - Persoalan di Kecamatan Megamendung, Kabupaten Bogor seolah datang beriringan.

Mulai dari dugaan peredaran minuman keras (miras) yang meresahkan, kemacetan arus kendaraan hingga kondisi jalan berlubang yang belum mendapat penanganan menyeluruh.

Tiga persoalan tersebut, menjadi sorotan mahasiswa Institut Teknologi dan Bisnis (ITB) Vinus Bogor, Moch. Yusuf Al-Idris.

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Ia menilai, berbagai persoalan yang terus berulang itu perlu mendapat perhatian serius dari pemerintah, terutama dalam hal pengawasan, koordinasi lintas instansi, dan keberanian mengambil kebijakan.

Menurut Yusuf, masyarakat Megamendung tidak seharusnya terus dihadapkan pada persoalan yang sama tanpa kepastian penyelesaian.

Advertisement Terlebih, kawasan tersebut merupakan salah satu wilayah dengan mobilitas tinggi karena menjadi jalur aktivitas masyarakat sekaligus akses menuju kawasan wisata Puncak.

"Megamendung hari ini menghadapi tiga persoalan nyata yakni peredaran minuman keras yang kian mengkhawatirkan, kemacetan yang semakin menggila, dan jalan rusak yang tak kunjung tuntas," ujar Moch. Yusuf Al-Idris.

Baginya, persoalan tersebut bukan sekadar masalah teknis di lapangan.

Lebih jauh, kondisi itu menjadi ujian bagi keseriusan pemerintah dalam menjalankan fungsi pelayanan publik dan memperjuangkan kepentingan masyarakat.

Dugaan Peredaran Miras

Salah satu persoalan yang disoroti adalah dugaan peredaran minuman keras yang dinilai membutuhkan pengawasan lebih intensif.