DPRD Kota Bogor Desak Diskominfo Percepat Blokir Situs Game Online Terlarang

RADAR BOGOR – DPRD Kota Bogor meminta Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) mempercepat upaya pemblokiran situs yang menyediakan layanan game online terlarang. Langkah tersebut dinilai penting untuk menekan dampak sosial yang mulai dirasakan masyarakat.

Wakil Ketua Komisi I DPRD Kota Bogor, Said Muhammad Mohan, mengatakan upaya pemerintah daerah perlu berjalan searah dengan kebijakan pemerintah pusat dalam menangani aktivitas game online terlarang.

Menurut Wakil Ketua Komisi I DPRD Kota Bogor, pemblokiran situs game online terlarang menjadi salah satu langkah yang harus diperkuat.

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Diskominfo dinilai perlu memiliki respons cepat ketika menemukan atau menerima laporan mengenai situs yang masih aktif.

“Kita fokusnya ke pemblokiran. Pemerintah pusat kan fokus ke masalah pemblokiran, kita ingin apa yang menjadi semangat pemerintah pusat kemudian linear dilakukan juga oleh Pemerintah Kota Bogor, dalam hal ini Diskominfo,” ujar Mohan, Jumat, 6 November 2026.

Advertisement Situs Terus Berganti, Pemerintah Diminta Bergerak Cepat

Mohan menyebut hingga kini belum ada laporan masyarakat yang diterima Diskominfo terkait situs game online terlarang yang perlu diblokir.

Padahal, menurut dia, keberadaan situs semacam itu cenderung dinamis. Ketika sebuah situs diblokir, pengelola dapat kembali membuat situs baru menggunakan nama maupun alamat berbeda.

Karena itu, kecepatan menjadi hal penting. Mohan meminta pemerintah tidak kalah cepat dibandingkan pengelola situs yang terus mencari cara untuk kembali beroperasi.

“Diblokir satu, dia akan tumbuh lagi. Diblokir lagi, dia akan tumbuh lagi. Nah, itu tidak boleh kalah cepat. Jadi pemerintah harus lebih cepat daripada mereka berganti-ganti nama,” tegasnya.

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Dia juga mendorong Diskominfo menyediakan kanal pengaduan yang mudah digunakan masyarakat.