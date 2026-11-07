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Kabupaten Bogor

Hendak Selamatkan Kambing, Warga Bogor Malah Terjebak di Dalam Sumur

M
Penulis: Muhammad Ali
Petugas damkar dan warga saat melakukan evakuasi korban terjebak didalam subur di Kampung Cimeong, Kecamatan Tanjungsari, Kabupaten Bogor, Jumat, 6 November 2026. Foto: Damkar for Radar Bogor
Petugas damkar dan warga saat melakukan evakuasi korban terjebak didalam subur di Kampung Cimeong, Kecamatan Tanjungsari, Kabupaten Bogor, Jumat, 6 November 2026. Foto: Damkar for Radar Bogor

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RADAR BOGOR – Niat menyelamatkan kambing miliknya berujung petaka bagi seorang pria berinisial DA (34), warga Kampung Cimeong, RT 08/RW 04, Desa Sukarasa, Kecamatan Tanjungsari, Kabupaten Bogor.

DA justru terjebak di dalam sumur setelah turun untuk mengevakuasi kambing yang lebih dulu masuk ke dalam sumur di Tanjungsari Bogor, pada Jumat, 6 November 2026.

Kepala Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Bogor, Yudi Santosa, mengatakan peristiwa di Tanjungsari itu bermula ketika korban sedang menggembala kambing.

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Saat itu, salah satu kambing milik DA masuk ke dalam sumur. Korban kemudian meminta bantuan warga sekitar untuk mengevakuasi hewan ternaknya.

Namun, DA memilih turun langsung ke dalam sumur untuk menyelamatkan kambing tersebut.

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"Setelah kambing berhasil dievakuasi, korban tidak menyadari adanya gas beracun di dalam sumur. Korban tiba-tiba lemas dan tidak berhasil naik kembali," ujar Yudi kepada Radar Bogor, Jumat, 6 November 2026.

Warga Sempat Coba Evakuasi

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Melihat korban dalam kondisi lemas dan tidak mampu keluar dari sumur, warga sekitar berupaya memberikan pertolongan.

Beberapa warga bahkan mencoba turun secara bergantian ke dalam sumur untuk mengevakuasi DA. Namun, upaya tersebut tidak berhasil sehingga warga meminta bantuan petugas pemadam kebakaran.

"Salah satu warga berinisiatif menghubungi Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Sektor Cariu untuk mengevakuasi korban," ungkap Yudi.

Petugas kemudian bergerak menuju lokasi pada pukul 17.06 WIB. Tim tiba sekitar pukul 17.32 WIB dan langsung melakukan proses evakuasi.

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Editor : Rani Puspitasari Sinaga
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