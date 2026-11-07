Siapkan Pemimpin Masa Depan, HA IPB Bina 100 Alumni Muda Lewat Program LEAP

RADAR BOGOR – Himpunan Alumni (HA) IPB University menghadirkan program pengembangan kepemimpinan bagi lulusan muda melalui Leadership Accelerate Program (LEAP).

Program ini diharapkan menjadi wadah bagi alumni muda untuk mengasah kapasitas diri sekaligus mempersiapkan diri menempati posisi strategis di berbagai sektor.

Peluncuran LEAP ditandai dengan kegiatan kick-off yang berlangsung di Gedung Alumni IPB University, Sabtu 7 November 2026.

Advertisement Kegiatan tersebut dihadiri Rektor IPB University Dr. Alim Setiawan Slamet, Ketua Bidang Kepemimpinan dan Akselerasi Talenta Alumni Muda DPP HA IPB Jamil Azzaini, serta Wakil Sekretaris Jenderal II DPP HA IPB Akbariansyah.

Dalam pelaksanaan perdananya, LEAP melibatkan 100 mentee yang berasal dari kalangan lulusan baru IPB University.

Mereka akan mendapatkan pendampingan dari 25 associate mentor yang siap membantu mengembangkan potensi dan kemampuan kepemimpinan para peserta.

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Kehadiran program ini sekaligus membuka kesempatan bagi alumni muda untuk membangun jejaring dan belajar langsung dari senior mereka yang telah memiliki pengalaman serta menduduki jabatan penting di berbagai sektor.

Terdapat lima bidang pengembangan yang menjadi fokus LEAP, meliputi Entrepreneur, Profesional/Industri, Akademisi dan Riset, Birokrasi dan Politik, serta Sosial dan Komunitas.

Mengangkat semangat “Pemimpin Melahirkan Pemimpin”, program tersebut ditujukan untuk membentuk generasi penerus yang memiliki karakter kuat, kompetensi mumpuni, serta kemampuan menghadirkan perubahan positif.

Melalui LEAP, HA IPB University ingin mendorong lahirnya pemimpin-pemimpin baru yang tidak hanya mampu mengembangkan diri, tetapi juga memiliki komitmen untuk menciptakan pemimpin berikutnya.