Lewat KUR Perumahan, Maruarar Sirait Ingin Warga Terhindar dari Pinjaman Bunga Tinggi

RADAR BOGOR - KUR Perumahan merupakan program pembiayaan yang dijalankan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) bekerja sama dengan BRI.

Menteri PKP Maruarar Sirait mengunjungi Trimulyoko, pelaku usaha penerima manfaat program KUR Perumahan di Kelurahan Semplak, Kecamatan Bogor Barat, Kota Bogor, Sabtu, 7 November 2026.

Berdasarkan data BRI yang disampaikan dalam kunjungan tersebut, penyaluran KUR Perumahan telah mencapai Rp13,4 triliun, dengan total portofolio pinjaman sebesar Rp29,5 triliun.

Advertisement Dari sisi permintaan atau demand, tercatat sekitar 116.500 pelaku UMKM. Sementara dari sisi penawaran atau supply terdapat sekitar 4.200 pihak.

Baca Juga: Cerita Warga Kota Bogor Renovasi Rumah untuk Usaha Lewat KUR BRI hingga Omzet Meningkat

Program ini menawarkan bunga pinjaman sebesar 6 persen per tahun. Untuk pengajuan dengan plafon di bawah Rp100 juta, nasabah tidak diwajibkan menggunakan agunan.

Advertisement Maruarar Sirait mengatakan KUR Perumahan menjadi salah satu alternatif pembiayaan bagi masyarakat agar tidak bergantung pada pinjaman berbunga tinggi.

Ia menilai skema pembiayaan melalui BRI memberikan kemudahan karena prosesnya cepat, bunganya rendah, dan tersedia pinjaman tanpa agunan untuk plafon tertentu.

"Jadi, sesuai arahan Presiden Prabowo, kita ingin masyarakat lepas dari jeratan rentenir. Rentenir menawarkan kemudahan dan kecepatan, tetapi bunganya tinggi," kata Maruarar.

Menteri yang disapa Ara tersebut mengapresiasi pelayanan BRI yang dinilai mampu memberikan proses pengajuan secara cepat dan bersih. Dalam dialog dengan Trimulyoko, Maruarar juga memastikan tidak ada permintaan biaya tambahan selama proses pengajuan pinjaman.

"Kalau BRI bisa memberikan layanan yang mudah, cepat, dan murah, masyarakat punya alternatif pembiayaan yang lebih baik. Mudah karena tidak menggunakan jaminan. Murah karena bunganya 6 persen per tahun. Cepat karena prosesnya bisa dilayani dalam satu hari," ujarnya.