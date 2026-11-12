83.196 KK di Kota Bogor Daftar Bansos Lewat Perlinsos

RADAR BOGOR - Jumlah keluarga yang mengajukan bantuan sosial melalui program Perlindungan Sosial (Perlinsos) Digital di Kota Bogor mencapai 83.196 kepala keluarga (KK) hingga 23 Oktober 2026. Dinas Sosial (Dinsos) Kota Bogor terus mengintensifkan pendataan untuk menjaring masyarakat yang berpeluang memenuhi persyaratan sebagai penerima bantuan.

Pelaksanaan pendataan tersebut melibatkan berbagai elemen masyarakat dan pemerintah yang bertugas membantu warga mengakses layanan pendaftaran. Dari total 3.497 agen yang sudah terdaftar, sebanyak 1.951 di antaranya tercatat aktif menjalankan tugas.

Kepala Bidang Penanganan Fakir Miskin dan Jaminan Sosial Dinsos Kota Bogor, Giri Maya Yudistira, menjelaskan bahwa agen Perlinsos Digital berasal dari beragam latar belakang.

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Unsur yang terlibat mencakup aparatur sipil negara (ASN), pendamping Program Keluarga Harapan (PKH), Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK), pengurus RT dan RW, Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM), kader masyarakat, Karang Taruna, serta Pekerja Sosial Masyarakat (PSM).

Menurut Giri, kolaborasi berbagai unsur tersebut membantu memperluas jangkauan pendataan warga yang mengajukan bantuan sosial melalui sistem Perlinsos Digital.

Advertisement "Keterlibatan berbagai unsur tersebut mendukung proses pendataan masyarakat yang mengajukan bantuan sosial melalui Perlinsos Digital," ujar Giri.

Program ini menyediakan fasilitas pengajuan untuk dua jenis bantuan utama, yaitu Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT). Hingga 23 Oktober 2026, permohonan untuk PKH tercatat sebanyak 73.226 KK, sedangkan pengajuan BPNT mencapai 81.944 KK.

Dari hasil pemeriksaan kelayakan pengajuan PKH, sebanyak 39.731 KK dinilai berpotensi memenuhi persyaratan penerima bantuan. Sementara itu, 32.489 KK lainnya masuk dalam kelompok yang dinyatakan tidak layak.

Untuk program BPNT, hasil verifikasi menunjukkan 48.761 KK berpotensi memenuhi kriteria, sedangkan 32.029 KK dikategorikan tidak layak. Giri menerangkan bahwa hasil penilaian tersebut menjadi bagian dari tahapan pembaruan data untuk mengidentifikasi warga yang sesuai dengan ketentuan penerima bantuan sosial.

Berdasarkan wilayah kecamatan, Bogor Selatan menjadi daerah dengan jumlah pendaftar paling banyak. Hingga tanggal pendataan, wilayah tersebut mencatat 20.791 KK atau sekitar 25 persen dari keseluruhan pengajuan di Kota Bogor.