Pemkot Bogor Butuh 700 Guru

RADAR BOGOR - Kekurangan tenaga pengajar masih menjadi pekerjaan rumah Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor. Tak tanggung-tanggung, jumlah guru yang dibutuhkan mencapai sekitar 700 orang. Kondisi ini membuat sektor pendidikan menjadi salah satu prioritas dalam usulan formasi seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) 2026.

Pemkot Bogor telah mengajukan kebutuhan formasi kepada pemerintah pusat. Berdasarkan data Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kota Bogor, sebanyak 274 formasi CPNS telah diusulkan untuk memenuhi kebutuhan pegawai di lingkungan pemerintah daerah.

Advertisement Wali Kota Bogor Dedie Rachim, mengatakan pengadaan CPNS merupakan kewenangan pemerintah pusat. Sementara pemerintah daerah bertugas mengusulkan kebutuhan formasi sesuai kondisi dan kebutuhan masing-masing instansi.

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“Kami mengajukan juga di beberapa bidang. Terutama prioritas kami di bidang kesehatan dan pendidikan,” ujar Dedie kepada Radar Bogor.

Advertisement Menurutnya, sektor pendidikan membutuhkan perhatian serius. Selain kekurangan sekitar 700 guru, Kota Bogor juga masih memiliki sejumlah jabatan kepala sekolah yang belum terisi.

“Seperti yang kita ketahui bersama di bidang pendidikan, contohnya kita defisit guru 700, kemudian belum terisi jabatan kepala sekolah lebih kurang 30,” bebernya.

Selain pendidikan dan kesehatan, Pemkot Bogor juga mengusulkan kebutuhan pegawai di sejumlah bidang lainnya, termasuk kebinamargaan. Namun, realisasi jumlah formasi nantinya tetap bergantung pada persetujuan pemerintah pusat melalui Badan Kepegawaian Negara (BKN) dan Kementerian PAN-RB.

“Hanya berapa banyak yang disetujui oleh Badan Kepegawaian Negara (BKN) kemudian KemenPAN-RB, kami serahkan ke beliau-beliau,” kata Dedie.

Kebutuhan tambahan pegawai tersebut dinilai semakin mendesak seiring banyaknya aparatur sipil negara (ASN) yang memasuki masa purnatugas. Kondisi itu membuat sejumlah posisi yang ditinggalkan belum sepenuhnya terisi oleh pegawai baru.

Kepala BKPSDM Kota Bogor, Dani Rahadian, mengungkapkan jumlah ASN yang memasuki masa pensiun pada 2026 mencapai 372 orang. Kondisi tersebut menambah tantangan Pemkot Bogor dalam menjaga kecukupan sumber daya manusia (SDM) di berbagai perangkat daerah.