1.300 Warga Pasirkuda Kota Bogor Terdata di Aplikasi Perlinsos

RADAR BOGOR - Digitalisasi perlindungan sosial mulai diperkuat hingga tingkat kelurahan. Pemerintah Kelurahan Pasirkuda, Kecamatan Bogor Barat, Kota Bogor, menyosialisasikan aplikasi Perlindungan Sosial (Perlinsos) milik Kementerian Sosial (Kemensos) untuk mempermudah pendataan warga sekaligus meningkatkan ketepatan sasaran bantuan sosial (bansos).

Hingga saat ini, sekitar 1.300 warga Kelurahan Pasirkuda telah terdata dalam sistem tersebut. Untuk mengakses layanan pendataan, masyarakat cukup menyiapkan Kartu Tanda Penduduk (KTP), nomor telepon genggam, dan nomor meteran listrik.

Sosialisasi itu menjadi salah satu pembahasan utama dalam kegiatan press gathering yang digelar di Kantor Kelurahan Pasirkuda, Kamis, 12 November 2026. Kegiatan tersebut mempertemukan unsur pemerintah kelurahan, Dinas Sosial (Dinsos) Kota Bogor, pendamping Program Keluarga Harapan (PKH), jajaran RT/RW, serta insan pers.

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Lurah Pasirkuda, Wildan Rayhan, mengatakan kegiatan tersebut menjadi ruang untuk memperkuat kolaborasi sekaligus membangun komunikasi yang baik antara pemerintah dan media massa.

Menurutnya, pemerintah kelurahan dan insan pers memiliki peran strategis dalam menyampaikan informasi yang akurat, berimbang, dan mudah dipahami masyarakat.

Advertisement "Pemerintahan terkecil di Kota Bogor bersama insan pers memiliki tugas utama untuk saling memberi peran informasi kepada masyarakat. Melalui kegiatan seperti ini, kami berharap sarana informasi dapat berkembang dengan baik dan menghasilkan citarasa serta pemahaman yang positif di tengah warga," ujar Wildan.

Ia juga menekankan pentingnya konfirmasi dan keberimbangan dalam pemberitaan agar informasi yang diterima masyarakat tidak menimbulkan kesalahpahaman. Dengan komunikasi yang terbuka, berbagai program pemerintah diharapkan dapat tersampaikan secara utuh kepada publik.

Dalam kesempatan yang sama, perwakilan Dinsos Kota Bogor, Dian Sari, menyampaikan apresiasi atas kolaborasi seluruh pihak dalam mendukung sosialisasi program perlindungan sosial.

Menurutnya, bantuan sosial bukan sekadar bantuan materi, melainkan bentuk kehadiran pemerintah dalam memberikan perlindungan dan pelayanan kepada masyarakat yang membutuhkan.

"Bantuan sosial bukan hanya sekadar pemberian bantuan secara materi, tetapi juga wujud kehadiran pemerintah dalam memberikan perlindungan, perhatian, dan pelayanan sosial kepada masyarakat. Kami berharap bantuan yang diterima dapat dimanfaatkan sebaik-baiknya sesuai kebutuhan, serta meningkatkan taraf hidup para penerima manfaat," ungkap Dian.