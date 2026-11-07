Dekat Exit Tol Baranangsiang Bogor, Dua Iboe Punya 4 Varian Ayam Goreng dan Menu Rumahan

RADAR BOGOR – Rindu dengan cita rasa masakan rumahan? Restoran Dua Iboe di kawasan Baranangsiang, Kota Bogor, bisa menjadi pilihan untuk menikmati beragam hidangan dengan rasa yang akrab di lidah.

Restoran Dua Iboe Bogor yang mengusung konsep semi-prasmanan ini menawarkan banyak pilihan menu, mulai dari aneka ayam goreng, empal gepuk, hingga berbagai masakan rumahan lainnya.

Lokasinya berada di Jalan Binamarga II Nomor 6A, Baranangsiang, Kecamatan Bogor Timur. Letak Dua Iboe juga cukup strategis karena hanya sekitar satu menit dari pintu keluar Tol Baranangsiang.

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Salah satu daya tarik Dua Iboe adalah empat pilihan ayam goreng spesial yang bisa disesuaikan dengan selera pengunjung. Variannya terdiri dari ayam bawang putih, ayam kari, ayam kuning, dan ayam Kalasan.

Dari sejumlah pilihan tersebut, ayam goreng kari dan ayam bawang putih menjadi menu yang direkomendasikan untuk dicoba. Keduanya menawarkan cita rasa berbeda bagi pencinta olahan ayam.

Advertisement Tak hanya pilihan lauk, pengunjung juga bisa menentukan jenis nasi sesuai selera. Ada tiga pilihan yang tersedia, yakni nasi putih, nasi jagung, dan nasi aromatik khas Dua Iboe.

Kehadiran nasi jagung bisa menjadi alternatif bagi pengunjung yang ingin mencoba variasi sumber karbohidrat selain nasi putih. Sementara nasi aromatik menjadi salah satu pilihan khas yang ditawarkan restoran ini.

Selain aneka ayam goreng, Dua Iboe juga menyediakan empal gepuk dan beragam hidangan rumahan lainnya. Banyaknya pilihan menu membuat pengunjung bisa menikmati makanan sesuai selera dalam satu tempat.