Kirain Rumah Biasa, Ternyata Ada Pizza House Hidden Gem di Dev Bakery Bogor!

RADAR BOGOR – Sekilas, tempat ini mungkin terlihat seperti rumah biasa. Namun, siapa sangka di balik bangunannya tersimpan pizza house yang menawarkan aneka menu menggugah selera. Namanya Dev Bakery.

Dev Bakery, merupakan salah satu tempat kuliner, khususnya pizza di Bogor yang menarik untuk masuk daftar wisata kuliner.

Buat pencinta pizza, ada satu menu yang wajib dicoba di Dev Bakery, yakni Pizza Cheese Volcano.

Sesuai namanya, pizza ini hadir dengan limpahan keju yang lumer dan tekstur creamy. Sensasi gurih kejunya membuat menu ini cocok untuk kamu yang suka hidangan serba cheesy.

Menariknya, selama November, Pizza Cheese Volcano juga ditawarkan dengan harga promo Rp99 ribu. Jadi, bisa menikmati pizza favorit tanpa harus merogoh kocek terlalu dalam.

Advertisement Selain Cheese Volcano, ada juga Pizza Brisket yang tak kalah menggoda. Menu ini menggunakan potongan daging brisket sebagai topping, memberikan cita rasa gurih dan sensasi berbeda dalam setiap gigitan.

Pilihan menunya pun bukan cuma pizza. Dev Bakery juga menyediakan burger dan pasta untuk kamu yang ingin mencoba hidangan lainnya.

Menariknya, tempat ini sudah mengembangkan bisnis kulinernya sejak 2018. Tak hanya menyajikan makanan berat, Dev Bakery juga dikenal dengan aneka cake dan roti yang menjadi menu andalannya.

Bahkan, buat kamu yang sedang menyiapkan acara atau mencari buah tangan, tersedia pula layanan pemesanan snack box, cookies, hingga hampers untuk berbagai momen spesial.

Dengan pilihan menu yang beragam, Dev Bakery bisa menjadi alternatif tempat kuliner di Bogor untuk menikmati pizza, roti, hingga aneka hidangan lainnya.