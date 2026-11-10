Seblak di Cibitung Tengah Bogor Ini Punya Banyak Topping

RADAR BOGOR - Berawal dari usaha sederhana dengan modal sekitar Rp1 juta, Anita berhasil membangun usaha kuliner seblak yang terus dijalankannya sejak 2023.

Berlokasi di Desa Cibitung Tengah, Kecamatan Tenjolaya, Kabupaten Bogor usaha tersebut menjadi salah satu sumber penghasilan sekaligus peluang untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.

Di tengah banyaknya pilihan jajanan yang digemari masyarakat, seblak menjadi kuliner yang memiliki daya tarik tersendiri.

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Cita rasa gurih dan pedas, ditambah beragam pilihan topping, membuat makanan khas Jawa Barat ini memiliki banyak penggemar.

Peluang itulah yang dimanfaatkan Anita untuk memulai usaha.

Advertisement Ia memilih berjualan seblak karena proses pengolahannya relatif mudah dan peminatnya cukup banyak di lingkungan sekitar.

Berawal dari Modal Rp1 Juta

Anita mulai menjalankan usaha seblaknya pada 2023.

Dengan modal awal sekitar Rp1 juta, ia menyiapkan berbagai kebutuhan untuk memulai kegiatan berjualan.

Dalam menjalankan usahanya, Anita menawarkan beberapa pilihan topping yang dapat disesuaikan dengan selera pembeli.

Mulai dari kerupuk, bakso, sosis, telur, dumpling, hingga aneka sayuran.