RADAR BOGOR - Menemukan kuliner enak, dengan harga ramah di kantong masih menjadi daya tarik tersendiri bagi para pencinta makanan.

Di kawasan Lambada Peukan, Kecamatan Darussalam, Kabupaten Aceh Besar terdapat warung mie sederhana yang punya keunikan tersendiri.

Namanya Mie Kembar Sabe Mangat, tempat makan yang menawarkan sajian mie kuah dengan harga mulai Rp7.000 per porsi.

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Meski tampil sederhana dan berada di tengah kawasan permukiman serta pasar, warung ini ternyata memiliki pelanggan tersendiri.

Bahkan, dalam sehari, penjualnya bisa menghabiskan hingga 15 dus mie instan.

Advertisement Bukan hanya harganya yang menarik perhatian, cara penyajiannya juga berbeda dari mie instan pada umumnya.

Mie tidak direbus hingga matang seperti biasa, melainkan disajikan dengan siraman kuah racikan khusus yang masih panas.

Keunikan inilah yang membuat Mie Kembar Sabe Mangat menarik untuk dicoba ketika berkunjung ke Aceh Besar.

Berdiri Sejak 1988, Tetap Jadi Favorit Pencinta Mie

Warung Mi Kembar Sabe Mangat memiliki cerita panjang.

Salah satu penjualnya, Zarmi Ismail mengungkapkan, usaha tersebut sudah dijalankannya sejak 1988 dan masih bertahan hingga sekarang.