Mentan Bongkar Modus Permainkan Harga Beras, Amran Sebut 13 jadi Tersangka

RADAR BOGOR - Praktik mempermainkan harga beras, dengan mencantumkan label atau klaim campuran khusus pada produk pangan mendapat sorotan serius pemerintah.

Menteri Pertanian (Mentan), Andi Amran Sulaiman mengingatkan, para pelaku usaha agar tidak mencari keuntungan dengan cara yang merugikan konsumen.

Amran menegaskan, beras merupakan komoditas strategis yang menyangkut kebutuhan dasar masyarakat.

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Karena itu, kata dia, segala bentuk praktik yang berpotensi memanipulasi harga dan merugikan konsumen tidak boleh dibiarkan.

Ia mengungkapkan, pemerintah menemukan berbagai dugaan penyimpangan dalam perdagangan beras.

Advertisement Modus yang disebutkan di antaranya penggunaan istilah fortifikasi, praktik pengoplosan, hingga persoalan terkait beras Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP).

Menurut Amran, persoalan tersebut semakin mengkhawatirkan sehingga membutuhkan tindakan tegas dari pihak berwenang.

Mentan Ingatkan Pengusaha Jangan Permainkan Harga Beras

Amran meminta, seluruh pelaku usaha pangan, baik perusahaan besar maupun menengah, menjalankan kegiatan perdagangan secara jujur dan tidak memanfaatkan kebutuhan masyarakat untuk meraup keuntungan secara tidak wajar.

Ia menilai, beras memiliki kedudukan penting dalam kehidupan masyarakat sehingga tidak seharusnya menjadi objek permainan bisnis yang merugikan konsumen.

“Ada yang main-main, ada fortifikasi, ada oplosan SPHP, macam-macam. Kelihatannya ini semakin hari semakin menjadi-jadi,” ujar Amran, Minggu 8 November 2026.