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Nasional

Mau Daftar CPNS? Jangan Lupa Siapkan 7 Dokumen Ini

Asep Suhendar
Penulis: Asep Suhendar
Ilustrasi seleksi CPNS (unila.ac.id)
Ilustrasi seleksi CPNS (unila.ac.id)

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RADAR BOGOR - Seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) dikabarkan akan segera dibuka oleh pemerintah menjelang akhir tahun 2026. 

Kabar tersebut belum dapat dipastikan terkait kebenarannya, apakah akan dilaksanakan pada tahun ini atau tahun depan. 

Kendati demikian, bagi masyarakat yang ingin mendaftar CPNS silahkan untuk mempersiapkan beberapa berkas sebagai berikut. 

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1. Scan KTP

Silahkan untuk melakukan scan KTP, proses ini bisa dilakukan dengan menggunakan handphone dan aplikasi. 

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Dengan catatan hasil scanning harus jelas. Jika tidak jelas, silahkan untuk menggunakan mesin scan agar lebih aman.

2. Ijazah 

selanjutnya, dokumen yang harus dipersiapkan yaitu ijazah. Pastikan dokumen yang satu ini biodata, nomor dan tanggal ijazah terlihat jelas. 

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3. Transkrip Nilai 

Dokumen yang juga harus dipersiapkan yaitu transkrip nilai yang discan dengan jelas.

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Editor : Asep Suhendar
Sumber : Instagram @seleksicpns_id
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