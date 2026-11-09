Mau Daftar CPNS? Jangan Lupa Siapkan 7 Dokumen Ini

RADAR BOGOR - Seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) dikabarkan akan segera dibuka oleh pemerintah menjelang akhir tahun 2026.

Kabar tersebut belum dapat dipastikan terkait kebenarannya, apakah akan dilaksanakan pada tahun ini atau tahun depan.

Kendati demikian, bagi masyarakat yang ingin mendaftar CPNS silahkan untuk mempersiapkan beberapa berkas sebagai berikut.

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1. Scan KTP

Silahkan untuk melakukan scan KTP, proses ini bisa dilakukan dengan menggunakan handphone dan aplikasi.

Advertisement Dengan catatan hasil scanning harus jelas. Jika tidak jelas, silahkan untuk menggunakan mesin scan agar lebih aman.

2. Ijazah

selanjutnya, dokumen yang harus dipersiapkan yaitu ijazah. Pastikan dokumen yang satu ini biodata, nomor dan tanggal ijazah terlihat jelas.

3. Transkrip Nilai

Dokumen yang juga harus dipersiapkan yaitu transkrip nilai yang discan dengan jelas.