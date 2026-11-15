Mbappe Ikut Rayu Michael Olise, Real Madrid Siapkan Jurus Khusus

RADAR BOGOR – Real Madrid dikabarkan masih memburu Michael Olise meski Bayern Munchen menegaskan tidak berniat melepas bintang asal Prancis tersebut.

Real Madrid bahkan disebut memiliki cara khusus untuk membujuk Michael Olise agar mau meninggalkan Allianz Arena dan bergabung ke Santiago Bernabeu.

Michael Olise menjadi salah satu pemain yang paling mencuri perhatian Real Madrid sejak bergabung dengan Bayern.

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Performa impresif, kreativitas, kemampuan mengolah bola, serta produktivitasnya membuat winger asal Prancis itu menjadi bagian penting dari proyek jangka panjang Die Roten.

Mengutip GFFN yang merujuk laporan L'Equipe, Real Madrid masih memantau situasi Olise.

Advertisement Ketertarikan tersebut tetap bertahan meski Bayern sebelumnya telah memberikan sinyal tegas kepada klub asal Spanyol itu.

Pada bursa transfer musim panas lalu, Bayern dikabarkan menegaskan bahwa Olise tidak untuk dijual.

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Bahkan, tawaran hingga 500 juta euro disebut belum tentu membuat klub Jerman tersebut bersedia membuka pintu negosiasi.

Sikap Bayern cukup beralasan. Olise masih terikat kontrak hingga 2029 dan menjadi salah satu pemain penting dalam rencana masa depan klub.

Bayern juga disebut tengah menyiapkan langkah untuk memperpanjang kontrak Olise dalam waktu dekat.