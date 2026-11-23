RADAR BOGOR – Inter Milan gagal membawa pulang kemenangan dari markas Atalanta dalam lanjutan Serie A 2026/2027.

Sempat unggul tiga gol, Inter Milan harus puas bermain imbang 4-4 dengan Atalanta dalam laga dramatis di Gewiss Stadium, Bergamo, Senin, 23 November 2026 dini hari WIB.

Pertandingan berlangsung sengit sejak awal. Inter Milan tampil agresif dan mampu membuka keunggulan pada menit ke-16 melalui Pio Esposito.

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Striker muda tersebut kembali mencatatkan namanya di papan skor pada menit ke-32. Brace Esposito membuat Inter unggul 2-0 dan berada dalam posisi nyaman.

Atalanta tidak tinggal diam. Eljif Elmas memperkecil ketertinggalan tiga menit berselang sehingga skor berubah menjadi 1-2. Keunggulan Inter bertahan hingga turun minum.

Advertisement Memasuki babak kedua, Inter kembali memperlebar jarak. Esposito mencetak gol ketiganya pada menit ke-52 sekaligus melengkapi hat-trick dalam laga tersebut.

Atalanta kembali memberikan tekanan dan berhasil mencetak gol melalui Charles De Ketelaere pada menit ke-72.

Namun, Inter kembali menjauh hanya empat menit kemudian. Petar Sucic sukses menjalankan tugasnya sebagai eksekutor penalti untuk membawa Inter unggul 4-2.

Drama justru semakin memanas menjelang pertandingan berakhir. Memasuki menit ke-80, De Ketelaere mencetak gol keduanya untuk memangkas jarak menjadi 3-4.

Atalanta kemudian terus mengejar hingga akhirnya mendapat peluang emas pada masa injury time.