RADAR BOGOR – Lampu indikator check engine berwarna kuning yang tiba-tiba menyala pada dashboard mobil kerap membuat pemilik kendaraan bertanya-tanya.

Terlebih, jika mesin masih terasa normal dan mobil tetap bisa digunakan seperti biasa, peringatan tersebut sering kali diabaikan.

Padahal, lampu check engine merupakan tanda bahwa sistem komputer kendaraan mendeteksi adanya ketidaknormalan pada sejumlah komponen mesin.

Advertisement Gangguan tersebut bisa berkaitan dengan sistem pembakaran, suplai bahan bakar, pengendalian emisi, hingga sensor yang bertugas membaca kondisi kerja mesin.

Dikutip dari panduan teknis kanal YouTube Tips Otomotif Channel, terdapat setidaknya tujuh jenis sensor yang berkaitan dengan munculnya indikator check engine pada mobil.

Sensor-sensor ini memiliki fungsi berbeda, tetapi saling terhubung dalam menjaga performa dan efisiensi mesin.

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Pada sistem pengaturan udara dan bahan bakar, terdapat empat sensor utama yang perlu diperhatikan.

Pertama, Mass Air Flow (MAF) yang berfungsi mengukur jumlah udara yang masuk ke dalam mesin.

Kedua, Oxygen Sensor yang bertugas memantau kadar oksigen pada gas buang untuk membantu mengatur perbandingan campuran udara dan bahan bakar.

Ketiga, Manifold Absolute Pressure (MAP) yang membaca tekanan udara di dalam intake manifold.