RADAR BOGOR – Kebiasaan memanaskan mobil sebelum digunakan ternyata perlu dilakukan dengan cara yang tepat.

Jika hanya membiarkan mesin menyala dalam kondisi langsam terlalu lama, pengisian daya aki melalui alternator belum tentu berlangsung optimal, terutama pada kendaraan yang jarang dipakai.

Karena itu, pemilik mobil perlu memperhatikan sejumlah langkah saat memanaskan mesin agar sistem kelistrikan tetap terjaga.

Advertisement Selain memastikan perangkat elektronik tidak membebani aki ketika mesin pertama kali dinyalakan, putaran mesin juga perlu diperhatikan untuk membantu kerja alternator.

Berdasarkan panduan teknis dari kanal YouTube Tips Otomotif Channel, terdapat beberapa hal yang dapat dilakukan untuk menjaga proses pengisian aki saat mobil dipanaskan dalam kondisi diam.

Matikan Perangkat Kelistrikan Sebelum Menghidupkan Mesin

Advertisement Langkah pertama yang perlu diperhatikan adalah memastikan perangkat kelistrikan dalam kondisi tidak aktif sebelum mesin dinyalakan. Lampu utama, AC, dan perangkat elektronik lainnya sebaiknya dimatikan terlebih dahulu.

Cara tersebut bertujuan mengurangi beban kelistrikan pada aki ketika proses awal menghidupkan mesin berlangsung.

Setelah itu, putar kunci kontak ke posisi ON hingga lampu indikator pada panel instrumen menyala dan sistem kendaraan melakukan persiapan.

Pastikan pula posisi transmisi berada di netral serta rem tangan sudah diaktifkan. Jika seluruh persiapan selesai, mesin dapat dinyalakan.

Setelah mesin hidup, perhatikan indikator pada dashboard. Pastikan lampu-lampu indikator yang seharusnya padam setelah mesin menyala telah menunjukkan kondisi normal.