SDIT Bunaya Punya Program Ayah Mengajar, Siswa Kelas 5 Belajar Langsung Jadi Wartawan

RADAR BOGOR – Mengenalkan dunia kerja kepada anak sejak dini menjadi salah satu cara untuk menumbuhkan wawasan, membangun karakter, sekaligus menginspirasi cita-cita mereka.

Hal inilah yang diwujudkan SDIT Bunaya melalui program edukatif bertajuk Ayah Mengajar dengan melibatkan langsung orang tua siswa dari berbagai latar belakang profesi.

Program kolaboratif ini memberikan kesempatan kepada para ayah untuk datang ke sekolah dan menjadi pengajar di kelas selama kurang lebih 1,5 jam.

Advertisement Mereka berbagi pengalaman, pengetahuan, serta memperkenalkan profesi yang selama ini mungkin belum banyak dikenal oleh para siswa.

Dalam kegiatan kali ini, siswa kelas 5 SDIT Bunaya mendapatkan kesempatan mengenal lebih dekat dunia jurnalistik.

Sekolah menghadirkan Roy Andi, salah satu orang tua siswa yang berprofesi sebagai wartawan sekaligus Redaktur Pelaksana Harian Pakuan Raya (PAKAR).

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Roy Andi merupakan ayah dari M Dilham Putra Fitrandi. Kehadirannya di ruang kelas menjadi kesempatan bagi para siswa untuk mengetahui secara langsung bagaimana pekerjaan seorang wartawan, mulai dari mencari informasi hingga melakukan wawancara dengan narasumber.

Kepala SDIT Bunaya, Izzul Widad Fuady, S.Pd., menjelaskan bahwa program Ayah Mengajar merupakan salah satu bentuk penguatan kerja sama antara sekolah dan keluarga dalam mendidik anak.

Kolaborasi tersebut diharapkan mampu membangun karakter, akhlak, serta membantu siswa memiliki gambaran mengenai masa depan.

Menurut Izzul, sosok ayah memiliki posisi penting dalam kehidupan anak. Selain menjadi pelindung dan panutan pertama, ayah juga dapat menjadi pintu bagi anak untuk mengenal berbagai hal yang ada di lingkungan sekitarnya.