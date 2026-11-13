Hari Gini Sering Menunda? Wajib Tahu 6 Dampak Rasa Malas di Kehidupan Sehari-hari

RADAR BOGOR – Kebiasaan menunda pekerjaan, sering kali dianggap sebagai hal sepele.

Ada yang beralasan sedang tidak mood, kelelahan, atau merasa masih memiliki banyak waktu untuk menyelesaikan tanggung jawabnya.

Namun, jika terus dibiarkan, kebiasaan tersebut bisa menjadi penghambat perkembangan diri dan membuat seseorang semakin sulit mencapai tujuan hidup.

Advertisement Rasa malas bukan sekadar persoalan enggan bergerak atau memilih menghabiskan waktu dengan bersantai.

Kebiasaan ini juga berkaitan dengan pola pikir, pengendalian diri, serta cara seseorang menghadapi tantangan dan ketidaknyamanan.

Advertisement Wakil Rektor III Institut Teknologi dan Bisnis Visi Nusantara (ITB Vinus) Bogor, Rizki Riyanto mengingatkan, rasa malas yang terus dipelihara dapat memberikan dampak buruk bagi kehidupan seseorang.

Menurut Rizki, rasa malas bisa menjadi penghambat yang perlahan menggerus kesempatan seseorang untuk berkembang.

Terlebih, ketika kebiasaan menunda terus dianggap sebagai sesuatu yang wajar.

Ada 6 hal yang perlu dipahami mengenai dampak rasa malas dan pentingnya membangun kedisiplinan diri.

1. Rasa Malas Bisa Menjadi Tanda Adanya Masalah dalam Diri

Tak sedikit orang menganggap rasa malas sebagai bagian dari kepribadian.