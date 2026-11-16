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Pendidikan

Risalah Kebijakan Konservasi Strategis

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Penulis: Siti Dewi Yanti
Haryanto R. Putra, pakar bidang pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan sekaligus Dosen Fakultas Kehutanan IPB University
Haryanto R. Putra, pakar bidang pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan sekaligus Dosen Fakultas Kehutanan IPB University

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RADAR BOGOR - Wacana translokasi populasi Badak Jawa (Rhinoceros sondaicus) dari Taman Nasional Ujung Kulon (TNUK) ke Taman Nasional Alas Purwo (TNAP) di Banyuwangi, Jawa Timur semakin mencuat.

Wacana didasarkan pada studi pemodelan relung ekologis makro teranyar seperti publikasi Current Biology, 2026 yakni, "Historical baselines reveal suitable conservation landscapes for Southeast Asian rhinoceroses". 

Publikasi tersebut mengandung bias kognitif dan risiko kepunahan yang sangat akut.

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Dengan populasi global yang sangat kritis di alam liar, di mana ukuran populasi efektif biak (Ne) hanya berkisar antara 32 hingga 50 individu dan koefisien perkawinan sedarah (inbreeding) terdistorsi mencapai F = 58,5% (Solihin et al., 2024).

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Setiap individu badak memiliki nilai genetik dan demografis yang tak tergantikan. 

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Kesalahan dalam memilih lokasi translokasi bukan sekadar kegagalan proyek administratif, melainkan pemicu langsung masuknya populasi tunggal ke dalam pusaran kepunahan (extinction vortex) (Fernando et al., 2006; TNAP Special Concern, 2026). 

Laporan Risalah Kebijakan (Policy Brief) ini memberikan respon ilmiah objektif berbasis bukti kuantitatif multidisiplin (biogeografi, fisiologi veteriner, ekologi hutan, dan analisis risiko IUCN) untuk menolak penetapan Taman Nasional Alas Purwo (TNAP) sebagai lokasi habitat kedua. 

Pemodelan makro berbasis historical baseline mengalami bias anakronisme ekologis skala waktu dan ruang karena gagal memperhitungkan mikroklimat puncak kemarau, krisis kubangan lumpur, defisit pakan ramban (browse), dan persaingan ketat dengan megaherbivora lokal. 

Sebagai solusinya, dokumen ini merekomendasikan reorientasi strategi konservasi 10 tahun (2026–2035) yang berfokus pada pengelolaan intensif insitu di Javan Rhino Study and Conservation Area (JRSCA) di Ujung Kulon serta penyiapan bertahap Suaka Margasatwa Cikepuh (84,72% sesuai) (Ribai et al., 2015; TNAP Special Concern, 2026).

Respon Ilmiah terhadap Pemodelan Makro SDM (Current Biology, 2026)

Bias Anakronisme Ekologis (Fosil Pleistosen vs. Catatan Abad ke-19/20) 

Pemodelan makro Species Distribution Model (SDM) yang merujuk pada rekaman sejarah kuno mengklaim bahwa Jawa Timur pernah menjadi habitat badak jawa berdasarkan fosil Pleistosen–Holosen Awal di Trinil (Ngawi), Kedungbrubus (Madiun), serta kompleks Gunung Sewu/Pacitan. 

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Editor : Siti Dewi Yanti
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