Jennifer Lopez yang masih bugar di usianya yang menginjak 57 tahun. Foto: Instagram

RADAR BOGOR - Jennifer Lopez atau yang akrab disapa J.Lo mengungkap rahasia menjaga tubuh bugar dan bentuk tubuhnya di usia 57 tahun.

Penyanyi sekaligus aktris Hollywood Jennifer Lopez ini mengandalkan pola makan tinggi protein, memperbanyak konsumsi ikan, serta rutin melakukan latihan beban.

Advertisement Seiring bertambahnya usia, Jennifer Lopez mengaku mulai mengubah kebiasaan makannya. Jika dahulu lebih bebas menyantap berbagai jenis makanan, kini ia lebih selektif dalam memilih asupan sehari-hari.

Dalam pola makan terbarunya, Jennifer lebih banyak mengonsumsi ikan, sumber protein, dan sayuran hijau.

Advertisement Kebiasaan tersebut dilakukan untuk membantu menjaga bentuk tubuh sekaligus mendukung kesehatannya.

"Saya banyak makan ikan. Pola makan saya sekarang terdiri dari banyak protein dan sayuran hijau. Saya tetap menyukai semua makanan itu, tetapi sekarang cara makan saya berbeda karena ingin menjaga bentuk tubuh. Pola makan ini juga membantu saya merasa lebih sehat," tuturnya.

Meski melakukan perubahan gaya hidup, Jennifer menegaskan bahwa keputusannya menjaga kesehatan bukan semata-mata untuk memenuhi standar penampilan orang lain.

Baginya, merawat tubuh merupakan bentuk perhatian terhadap diri sendiri. Ia mengaku merasakan perubahan positif ketika mulai lebih disiplin menjaga kesehatan.

"Ketika saya lebih memperhatikan kesehatan dan merawat diri, rasanya tubuh saya jauh lebih baik," tambahnya.