RADAR BOGOR - Presiden Prabowo Subianto mengusulkan dua nama calon wakil presiden (cawapres) untuk mengisi posisi yang ditinggalkan Gibran Rakabuming Raka. Salah satu nama yang diajukan adalah Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman.

Nama Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman diumumkan Ketua MPR RI Ahmad Muzani jadi cawapres setelah menerima surat resmi dari Presiden Prabowo di Gedung Nusantara IV, Kompleks Parlemen, Senin, 23 November 2026.

Selain Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman, Prabowo turut mengusulkan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Sugiono sebagai kandidat cawapres lainnya.

Advertisement Baca Juga: Debut Mauricio Pochettino di Manchester United Berakhir Tragis, Samai Rekor 100 Tahun Lalu

"Satu, Andi Amran Sulaiman. Dua, Sugiono," kata Ahmad Muzani saat mengumumkan isi surat Presiden.

Andi Amran Sulaiman merupakan tokoh asal Kabupaten Bone, Sulawesi Selatan, yang lahir pada 27 April 1968. Namanya dikenal luas setelah dipercaya menduduki jabatan Menteri Pertanian dalam pemerintahan Presiden ke-7 RI Joko Widodo.

Advertisement Amran mengenyam pendidikan tinggi di Universitas Hasanuddin (Unhas), Makassar. Ia menyelesaikan pendidikan sarjana di bidang pertanian pada 1993, kemudian melanjutkan studi magister pada 2002 dan meraih gelar doktor Ilmu Pertanian pada 2012.

Sebelum masuk ke pemerintahan, Amran memiliki pengalaman di dunia usaha. Ia pernah berkarier di PT Perkebunan Nusantara XIV (PTPN XIV) sebelum mendirikan Tiran Group yang bergerak di sejumlah sektor usaha.

Perjalanan kariernya di pemerintahan dimulai ketika ditunjuk sebagai Menteri Pertanian pada Kabinet Kerja Presiden Joko Widodo periode 2014-2019.

Setelah sempat tidak berada di kabinet, Amran kembali dipercaya menduduki kursi Menteri Pertanian pada 25 Oktober 2023.

Jabatan tersebut kembali diembannya setelah dilantik dalam Kabinet Merah Putih pemerintahan Presiden Prabowo Subianto pada Oktober 2024.