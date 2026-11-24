RADAR BOGOR - Presiden Prabowo Subianto mengusulkan dua nama calon wakil presiden (cawapres) untuk menggantikan Gibran Rakabuming Raka. Salah satu nama yang diajukan adalah Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK), Sugiono.

Nama Sugiono diumumkan Ketua MPR RI Ahmad Muzani jadi cawapres setelah menerima surat resmi dari Presiden Prabowo di Gedung Nusantara IV, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin, 23 November 2026.

Selain Sugiono, Prabowo turut mengajukan Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman sebagai kandidat cawapres lainnya.

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"Satu, Andi Amran Sulaiman. Dua, Sugiono," kata Ahmad Muzani.

Sugiono lahir di Takengon, Aceh Tengah, pada 11 Februari 1979. Ia mengawali pendidikan di SDN 1 Takengon dan SMPN 3 Banda Aceh.

Advertisement Perjalanan pendidikannya berlanjut ke Pulau Jawa setelah diterima di SMA Taruna Nusantara, Magelang, pada 1994 hingga 1997.

Setelah lulus SMA, Sugiono melanjutkan pendidikan ke Amerika Serikat. Berdasarkan profil di situs Partai Gerindra, ia meraih gelar Bachelor of Science di bidang Computer Science dari Norwich University.

Sugiono kemudian melanjutkan pendidikan pascasarjana di Jerman dan memperoleh gelar Master of Business and Management dari University of Konstanz.

Sebelum terjun ke dunia politik, Sugiono sempat berkarier di militer. Ia menjalani pendidikan calon perwira di Akademi Militer Magelang dan lulus pada 2002 dengan pangkat Letnan Dua dari korps Infanteri.

Ia kemudian bertugas di Komando Pasukan Khusus (Kopassus) pada 2002 hingga 2004. Namun, Sugiono memutuskan mengakhiri karier militernya melalui pensiun dini dengan pangkat terakhir Letnan Satu.