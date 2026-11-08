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Wisata

Curug Kembar Bogor, Wisata Air Terjun Tersembunyi di Kawasan Gunung Halimun Salak

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Penulis: Yosep Awaludin
Curug Kembar Cisangku di Desa Malasari, Kecamatan Nanggung, Kabupaten Bogor, menawarkan pesona dua aliran air terjun di tengah kawasan hijau Taman Nasional Gunung Halimun Salak. (Foto: tiktok @Curug Kembar Cisangku)
Curug Kembar Cisangku di Desa Malasari, Kecamatan Nanggung, Kabupaten Bogor, menawarkan pesona dua aliran air terjun di tengah kawasan hijau Taman Nasional Gunung Halimun Salak. (Foto: tiktok @Curug Kembar Cisangku)

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RADAR BOGOR – Ingin menikmati wisata alam dengan suasana hutan yang masih asri di Kabupaten Bogor? Curug Kembar Cisangku di Desa Malasari, Kecamatan Nanggung, bisa menjadi salah satu destinasi yang patut masuk daftar kunjungan.

Berada di kawasan Taman Nasional Gunung Halimun Salak (TNGHS), Curug Kembar menawarkan panorama dua aliran air terjun yang dikelilingi hijaunya pepohonan. 

Suara gemericik air pegunungan berpadu dengan suasana hutan yang tenang, menghadirkan pengalaman berwisata sekaligus melepas penat dari kesibukan perkotaan.

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Curug Kembar berlokasi di Kampung Cisangku, Desa Malasari. Keunikan utamanya terletak pada keberadaan dua aliran air terjun yang menjadi daya tarik tersendiri bagi wisatawan.

Untuk mencapai lokasi, pengunjung tidak perlu menempuh perjalanan panjang. Dari titik akses menuju kawasan air terjun, wisatawan dapat melanjutkan perjalanan dengan trekking ringan selama kurang lebih 10 menit.

Sepanjang jalur tersebut, pengunjung bisa menikmati suasana alam sekitar yang masih dipenuhi pepohonan dan udara khas kawasan pegunungan.

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Perjalanan singkat ini sekaligus menjadi bagian dari pengalaman menjelajahi keindahan alam Desa Malasari.

Wisata Curug Kembar Cisangku Berbasis Ekowisata

Tidak hanya mengandalkan panorama air terjun, Curug Kembar Cisangku juga memiliki nilai lebih melalui pengelolaan wisata yang melibatkan masyarakat lokal.

Destinasi ini menjadi bagian dari pengembangan ekowisata Kampung Cisangku yang berkaitan erat dengan kegiatan konservasi lingkungan.

Masyarakat setempat turut mengambil peran dalam menjaga kelestarian kawasan hutan sekaligus memperkenalkan potensi alam di wilayahnya kepada wisatawan.

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Editor : Yosep Awaludin
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