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Wisata

Punya Curug Kembar, Pangojayyan Caimandala Jadi Alternatif Wisata di Puncak Bogor

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Penulis: Rani Puspitasari Sinaga
Pangojayyan Caimandala di kawasan Batulayang, Cisarua, Kawasan Puncak Bogor, menawarkan pengalaman wisata alam dengan kolam mata air alami hingga petualangan menuju Curug Kembar. Foto: tiktok @rztwooo
Pangojayyan Caimandala di kawasan Batulayang, Cisarua, Kawasan Puncak Bogor, menawarkan pengalaman wisata alam dengan kolam mata air alami hingga petualangan menuju Curug Kembar. Foto: tiktok @rztwooo

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RADAR BOGOR – Kawasan Puncak Bogor, menyimpan banyak destinasi wisata alam yang menarik untuk dijelajahi. Salah satunya Pangojayyan Caimandala di Desa Batulayang, Kecamatan Cisarua.

Berada di lingkungan pegunungan yang masih dikelilingi pepohonan, Pangojayyan Caimandala Puncak Bogor menghadirkan suasana sejuk yang cocok untuk melepas penat dari kesibukan sehari-hari.

Salah satu daya tarik utama Pangojayyan Caimandala Puncak Bogor adalah kolam pemandian dengan sumber air langsung dari mata air alami.

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Pengunjung bisa merasakan kesegaran air sambil menikmati suasana alam yang relatif asri. Aktivitas berenang ini menjadi pilihan bagi wisatawan yang ingin menghabiskan waktu bersama keluarga maupun teman.

Menariknya, Pangojayyan Caimandala tidak hanya menawarkan wisata air. Kawasan ini juga menyediakan pengalaman berkemah serta petualangan menyusuri alam bagi pengunjung yang ingin mencoba aktivitas berbeda.

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Salah satu kegiatan yang bisa dilakukan adalah trekking menuju Curug Kembar. Perjalanan menuju air terjun tersebut memberikan kesempatan bagi wisatawan untuk menikmati lebih dekat suasana alam di sekitar kawasan.

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Meski demikian, pengunjung perlu mempersiapkan diri sebelum memulai perjalanan. Beberapa bagian jalur trekking memiliki kondisi basah karena dilalui aliran air.

Penggunaan alas kaki yang tidak licin menjadi salah satu hal penting untuk menjaga keselamatan selama menjelajah.

Untuk menunjang kenyamanan wisatawan, tersedia pula fasilitas pendukung berupa area makan dan tempat beristirahat. Dengan pilihan aktivitas yang beragam, pengunjung dapat menikmati rekreasi air sekaligus petualangan alam dalam satu kawasan.

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Pangojayyan Caimandala berlokasi di Kampung Pasir Manggis, Desa Batulayang, Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bogor. Informasi terbaru mengenai destinasi, kegiatan, maupun kondisi kunjungan dapat dilihat melalui akun Instagram @pangojayyan.

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Editor : Rani Puspitasari Sinaga
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