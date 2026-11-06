Tak Hanya Kebun Teh, Puncak Bogor Punya Curug Cibogo di Ketinggian 1.200 Mdpl

RADAR BOGOR – Selain panorama perkebunan teh dan kesejukan udara pegunungan, kawasan Puncak, Kabupaten Bogor, menyimpan destinasi wisata alam yang menarik untuk dijelajahi. Salah satunya Curug Cibogo.

Curug Cibogo merupakan air terjun yang berada di tengah kawasan hutan tropis Taman Nasional Gunung Gede Pangrango (TNGGP).

Terletak di Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bogor, Curug Cibogo menawarkan suasana alam yang masih asri.

Advertisement Kawasan di sekitar air terjun dipenuhi pepohonan rindang dan berbagai jenis vegetasi khas pegunungan yang memberikan kesejukan bagi pengunjung.

Untuk mencapai lokasi air terjun, wisatawan terlebih dahulu akan disuguhi pemandangan perkebunan teh yang menjadi ciri khas kawasan Puncak.

Setelah melewati hamparan kebun teh, perjalanan dilanjutkan dengan berjalan kaki menyusuri jalur setapak menuju lokasi Curug Cibogo.

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Mengacu pada informasi Balai Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem (KSDAE), Curug Cibogo terletak pada ketinggian sekitar 1.200 meter di atas permukaan laut (mdpl).

Meski berada di kawasan pegunungan, akses menuju air terjun relatif dekat. Dari pintu masuk, pengunjung hanya perlu menempuh perjalanan sekitar 250 meter melalui jalur khusus pejalan kaki yang telah ditata.

Selama menyusuri jalur tersebut, wisatawan dapat menikmati suasana khas hutan hujan tropis.

Suara gemericik aliran air, kicauan burung, serta rimbunnya tumbuhan di sepanjang perjalanan menjadi bagian dari pengalaman menikmati wisata alam di kawasan Puncak.