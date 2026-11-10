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Wisata

Trekking Santai di Bogor, Puncak Wangun Punya View Alam Cantik

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Penulis: Rani Puspitasari Sinaga
Pemandangan dari Puncak Wangun, Sentul Bogor. Foto: Instagram @femyfr_
Pemandangan dari Puncak Wangun, Sentul Bogor. Foto: Instagram @femyfr_

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RADAR BOGOR – Ingin menikmati suasana alam sambil mencoba aktivitas trekking tanpa harus melewati jalur ekstrem? Puncak Wangun di kawasan Sentul, Bogor, bisa menjadi pilihan menarik untuk mengisi waktu libur bersama keluarga.

Puncak Wangun Sentul Bogor ini menawarkan jalur trekking yang relatif rindang dan tidak terlalu curam.

Kondisi tersebut membuat perjalanan trekking ke Puncak Wangun Sentul Bogor terasa lebih santai, termasuk bagi pengunjung yang ingin mengajak anak-anak menikmati pengalaman berjalan kaki di tengah alam.

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Menariknya, pengunjung tidak perlu berjalan terlalu jauh untuk menemukan tempat beristirahat. Hanya sekitar 20 menit trekking dari gerbang masuk, wisatawan sudah bisa tiba di area warung.

Di sini, pengunjung dapat melepas lelah sembari menikmati pemandangan alam dari ketinggian. Ada pula aneka minuman segar yang bisa menjadi teman istirahat, mulai dari es markisa hingga es cincau.

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Bagi yang masih ingin melanjutkan petualangan, perjalanan menuju puncak utama membutuhkan waktu sekitar 30 menit lagi.

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Setibanya di atas, pengunjung bisa menikmati suasana perbukitan dan panorama alam yang menjadi daya tarik Puncak Wangun.

Dengan jalur yang relatif bersahabat dan pilihan tempat beristirahat di sepanjang perjalanan, destinasi ini cocok untuk kamu yang ingin mengenalkan aktivitas trekking kepada keluarga.

Untuk menikmati wisata alam ini, pengunjung cukup menyiapkan tiket masuk sebesar Rp20.000 per orang. Sementara biaya parkir kendaraan dipatok Rp10.000.

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Puncak Wangun bisa menjadi alternatif liburan akhir pekan bagi keluarga yang ingin sejenak menjauh dari hiruk-pikuk perkotaan, menikmati udara segar, sekaligus menciptakan pengalaman seru bersama orang-orang terdekat.

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Editor : Rani Puspitasari Sinaga
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