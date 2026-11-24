RADAR BOGOR – Program Perlindungan Sosial atau Perlinsos Digital terus memperluas jangkauan pendataan masyarakat yang membutuhkan bantuan sosial. Dalam dua bulan, jumlah pendaftar saat ini telah mencapai 24 juta orang.

Capaian ini menjadi bagian dari upaya pemerintah mendorong layanan bantuan sosial yang lebih mudah diakses dan menjangkau keluarga di berbagai daerah.

Berdasarkan infografis Komite Percepatan Transformasi Digital Pemerintah, rata-rata terdapat 380 ribu keluarga yang mendaftar setiap hari.

Advertisement Angka tersebut menunjukkan tingginya partisipasi masyarakat dalam memanfaatkan layanan digital untuk mengajukan bantuan sosial.

Peran Agen Perlinsos juga menjadi salah satu penggerak di lapangan. Mereka membantu warga yang membutuhkan informasi maupun pendampingan saat mengakses layanan digital.

NTT Jadi Provinsi dengan Produktivitas Agen Perlinsos Tertinggi

Advertisement Dalam infografis tersebut, Nusa Tenggara Timur (NTT) tercatat sebagai provinsi dengan produktivitas Agen Perlinsos tertinggi.

Setiap agen aktif rata-rata telah menjangkau 72 kepala keluarga (KK). Jumlah itu disebut dua kali lipat dibandingkan rata-rata provinsi lainnya.

Sementara itu, sebanyak 25 kabupaten/kota dilaporkan telah menjangkau lebih dari separuh keluarga di wilayah masing-masing.

Beberapa daerah yang ditampilkan antara lain Bangli dengan capaian 70,2 persen, Buleleng 64,6 persen, Kepulauan Meranti 62,5 persen, dan Lombok Timur 58,5 persen.

Adapun daerah yang masih terus mengejar capaian tersebut antara lain Aceh, Bali, Nusa Tenggara Barat, NTT, Maluku, dan Gorontalo.