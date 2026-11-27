RADAR BOGOR – Persoalan administrasi kependudukan terkadang luput dari perhatian keluarga penerima manfaat (KPM).

Salah satunya perbedaan alamat yang tercantum dalam Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK).

Sekilas, perbedaan tersebut mungkin dianggap sebagai masalah kecil. Namun, bagi masyarakat yang menerima bantuan sosial (bansos), ketidaksesuaian data kependudukan perlu segera diperiksa.

Advertisement Pasalnya, data penerima bansos perlu dicocokkan dengan data administrasi kependudukan.

Pemerintah menggunakan Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) sebagai acuan dalam penyaluran bantuan sosial.

Hal tersebut diatur dalam Peraturan Menteri Sosial (Permensos) Nomor 3 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran dan Penggunaan Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional untuk Bantuan Sosial, Pemberdayaan Sosial, dan Program Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial.

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Dalam Pasal 2, disebutkan bahwa pemutakhiran DTSEN dilakukan melalui sinkronisasi data.

Sementara Pasal 3 menjelaskan bahwa sinkronisasi tersebut dilakukan terhadap data yang diajukan pemerintah daerah kabupaten/kota, Kementerian Sosial, maupun masyarakat.

Artinya, pembaruan informasi kependudukan dan kondisi keluarga menjadi bagian penting dalam proses pemutakhiran data penerima bantuan.

Meski demikian, perbedaan alamat pada KTP dan KK tidak otomatis membuat seseorang kehilangan status penerima bansos.