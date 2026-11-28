Perbedaan Bansos PKH dan BSU Kemnaker, Nominal hingga Sasaran Penerima Manfaat
Kedua bansos tersebut tentu memiliki perbedaan satu sama lain, mulai dari instansi yang memberikan, nominal bantuan hingga sasaran penerima manfaat.
Lantas, seperti apa perbedaan antara BSU dan PKH? Berikut penjelasannya.
PKH dari Kemensos
Mengutip informas dari laman resmi Kementerian Sosial, PKH merupakan bansos reguler yang diberikan oleh Kemensos kepada masyarakat miskin hingga rentan di berbagai daerah Indonesia.
Bansos reguler ini diberikan kepada beberapa komponen seperti lansia, ibu hamil, anak sekolah, anak di bawah umur, penyandang disabilitas, hingga korban pelanggaran HAM berat.
Nominal dana bantuan yang diberikan cukup bervariasi, tergantung dari banyaknya komponen dalam satu kartu keluarga penerima manfaat.
Hadirnya bantuan ini diharapkan bisa membuat masyarakat miskin hingga rentan terpenuhi kebutuhan dasarnya, seperti biaya pendidikan, pangan, hingga kesehatan.
BSU dari Kemnaker
Sementara itu, mengutip dari laman resminya, BSU merupakan bantuan subsidi yang diberikan oleh Kementerian Ketenangakerjaan (Kemnaker) yang bekejasama dengan BPJS Ketenagakerjaan.
Sasaran penerima BSU berbeda dari PKH, bantuan subdisi ini diberikan kepada buruh atau pekerja yang tercatat aktif menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan.
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