RADAR BOGOR - Dua bantuan sosial (bansos) yang ditunggu oleh masyarakat Indonesia di antaranya yaitu Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Subsidi Upah (BSU) menjelang akhir tahun 2026 ini.

Advertisement Kedua bansos tersebut tentu memiliki perbedaan satu sama lain, mulai dari instansi yang memberikan, nominal bantuan hingga sasaran penerima manfaat.

Lantas, seperti apa perbedaan antara BSU dan PKH? Berikut penjelasannya.

Advertisement PKH dari Kemensos

Mengutip informas dari laman resmi Kementerian Sosial, PKH merupakan bansos reguler yang diberikan oleh Kemensos kepada masyarakat miskin hingga rentan di berbagai daerah Indonesia.

Bansos reguler ini diberikan kepada beberapa komponen seperti lansia, ibu hamil, anak sekolah, anak di bawah umur, penyandang disabilitas, hingga korban pelanggaran HAM berat.

Nominal dana bantuan yang diberikan cukup bervariasi, tergantung dari banyaknya komponen dalam satu kartu keluarga penerima manfaat.

Hadirnya bantuan ini diharapkan bisa membuat masyarakat miskin hingga rentan terpenuhi kebutuhan dasarnya, seperti biaya pendidikan, pangan, hingga kesehatan.

BSU dari Kemnaker

Sementara itu, mengutip dari laman resminya, BSU merupakan bantuan subsidi yang diberikan oleh Kementerian Ketenangakerjaan (Kemnaker) yang bekejasama dengan BPJS Ketenagakerjaan.

Sasaran penerima BSU berbeda dari PKH, bantuan subdisi ini diberikan kepada buruh atau pekerja yang tercatat aktif menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan.