RADAR BOGOR - Keluarga Penerima Manfaat (KPM) tidak ada salahnya untuk mengecek saldo bansos yang ada pada Kartu Keluarga Sejahetara (KKS) yang mereka miliki.

Pada hari ini, Sabtu, 28 November 2026 dikabarkan ada KPM yang melaporkan saldo cair melalui KKS Bank BRI, seperti dilansir dari kanal Youtube Diary Banos.

BPNT Tahap 4 Cair Kembali Cair Hari Ini

Advertisement Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) menjadi salah satu bansos yang dikabarkan cair pada hari ini dengan nominal sebesar Rp600 ribu.

Saldo bantuan yang sudah dicairkan bisa digunakan oleh KPM dengan bijak, yaitu membeli kebutuhan pangan seperti beras dan minyak goreng.

Advertisement Masyarakatt yang menerima pencairan ini adalah mereka yang berada di desil sattu sampai empat pada Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN).

Lantas, bagaimana cara mengecek saldo bansos BPNT di KKS Merah Putih? Berikut penjelasannya.

Proses pengecekan saldo bansos bisa dilakukan melalui beberapa cara, mulai dari menggunakan aplikasi mobile banking hingga datang secara langsung ke agen bank dan mesim ATM.

Cara Cek Saldo KKS Lewat Mesin ATM

Bagi masyarakat yang ingin mengecek saldo bansos melalui mesin ATM, silahkan untuk diphami langkahh-langkah berikut ini: