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Ekonomi

Modal Rp2 Juta, Toko Hera Kini Punya Dua Cabang

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Penulis: Siti Dewi Yanti
Pegawai Toko Hera sedang mengantarkan pesanan pelanggan. (Foto : Andrea)
Pegawai Toko Hera sedang mengantarkan pesanan pelanggan. (Foto : Andrea)

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RADAR BOGOR - Tidak semua usaha besar lahir dari modal yang besar.

Kisah Toko Hera menjadi salah satu contohnya.

Berangkat dari modal awal hanya Rp2 juta pada 2016, usaha perdagangan sembako yang dirintis Hera Efendi ini perlahan tumbuh menjadi salah satu pilihan masyarakat untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.

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Perjalanan tersebut, tentu tidak terjadi dalam semalam.

Konsistensi dalam menjalankan usaha, kemampuan membaca kebutuhan pasar, serta keberanian melakukan inovasi menjadi bagian dari perjalanan Toko Hera hingga mampu mencatatkan omzet mencapai puluhan juta rupiah.

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Kini, usaha yang awalnya dirintis secara sederhana itu semakin berkembang.

Tidak hanya memperluas jangkauan bisnis melalui pembukaan cabang baru, Toko Hera juga mulai mengoptimalkan layanan digital untuk memberikan kemudahan berbelanja bagi pelanggan.

Dari Modal Terbatas, Tumbuh Jadi Usaha yang Menjanjikan

Memulai bisnis dengan modal Rp2 juta bukan perkara mudah.

Namun, keterbatasan modal tidak menyurutkan langkah Hera Efendi untuk mengembangkan usaha perdagangan kebutuhan pokok.

Sejak berdiri pada 2016, Toko Hera terus menunjukkan perkembangan positif.

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Editor : Siti Dewi Yanti
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