El Niño Ancam Sawit 2027, Harga CPO Bisa Tembus RM5.000

RADAR BOGOR - Industri minyak kelapa sawit dunia, berpotensi menghadapi tahun yang penuh gejolak pada 2027.

Ancaman El Niño, penurunan produksi di Indonesia, hingga menyusutnya persediaan Malaysia diperkirakan membuat pasokan minyak sawit semakin terbatas.

Situasi ini membuka peluang bagi harga minyak sawit mentah atau crude palm oil (CPO) untuk kembali menguat, bahkan menembus RM5.000 per ton.

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Namun, persoalan pasar sawit global tidak hanya berkutat pada sisi produksi.

Di tengah ancaman kekurangan pasokan, permintaan dari sektor biodiesel dan energi terbarukan terus meningkat.

Advertisement Sementara itu, China sebagai salah satu konsumen utama mulai mengubah strategi pembelian, dengan mengurangi impor minyak sawit curah tetapi memperbesar peran industri pengolahan dan bioenergi.

Sejumlah analis internasional mengungkapkan proyeksi tersebut dalam 22nd Indonesian Palm Oil Conference and 2027 Price Outlook (IPOC 2026) di Bali International Convention Centre (BICC), The Westin Resort Nusa Dua, Bali, 13 November 2026.

El Niño Mulai Menghantam Produksi Sawit pada 2027

Managing Director Glenauk Economics, Julian McGill, memperkirakan dampak El Niño terhadap produktivitas perkebunan kelapa sawit akan semakin terasa pada 2027.

Menurutnya, fenomena iklim tersebut tidak langsung memengaruhi produksi dalam waktu singkat.

Terdapat jeda sekitar delapan hingga sepuluh bulan antara terjadinya kekeringan dan dampaknya terhadap produktivitas tanaman.