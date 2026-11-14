Dari Jualan Keliling hingga E-Commerce, Perjalanan Marrietha Bangun Cecil Collection di Bogor

RADAR BOGOR - Berawal dari kondisi ekonomi keluarga yang mengharuskan dirinya mencari penghasilan tambahan, Marrietha Ariesthia P (31) kini berhasil mengembangkan usaha di bidang fashion baby & kids bernama Cecil_Collection, yang berlokasi di Cibeber, Kecamatan Nanggung, Kabupaten Bogor.

Perjalanan bisnisnya tidak dimulai dengan modal besar maupun toko yang representatif, melainkan dari berjualan minyak goreng secara door to door pada 2017.

Saat itu, suaminya baru saja mengakhiri masa kontrak kerja. Kondisi tersebut mendorong Marrietha untuk mengambil langkah dengan memulai usaha kecil-kecilan demi membantu memenuhi kebutuhan keluarga.

Advertisement Usaha yang dirintisnya pun terus mengalami perubahan. Setelah berjualan minyak goreng, ia mulai menambah jenis dagangan berupa sayuran, kemudian sandal yang dititipkan di toko milik mertuanya.

Ia juga sempat mencoba berjualan ikan asin. Namun, karena anaknya memiliki sensitivitas terhadap ikan asin, usaha tersebut akhirnya dihentikan.

Advertisement Perjalanan itu kemudian mengantarkannya pada pilihan untuk menekuni bisnis pakaian anak dan baju bayi, bidang usaha yang hingga kini terus dikembangkannya melalui Cecil_Collection.

Memasuki 2018, Marrietha mulai memanfaatkan media sosial Facebook sebagai sarana pemasaran. Namun, pada awalnya penjualan secara daring belum berjalan optimal. Salah satu kendala yang dihadapi adalah rendahnya kepercayaan calon pembeli terhadap sistem pembayaran melalui transfer bank.

"Kalau jualan online waktu itu peminatnya kurang, karena orang harus transfer dulu. Kan kalau transfer itu tidak semua orang percaya, karena takut penipuan," ujar Marrietha.

Tidak berhenti pada satu platform, Marrietha terus mencari alternatif pemasaran digital yang dapat memudahkan transaksi sekaligus meningkatkan kepercayaan konsumen.

Ia kemudian mulai memanfaatkan marketplace Shopee dan memperoleh kesempatan bergabung dengan layanan pengiriman ID Express melalui skema COD (Cash on Delivery) tanpa harus menggunakan aplikasi tambahan.