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Ekonomi

Bukan Sekadar Warung, Warmas di Bogor Layani Transaksi 24 Jam

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Penulis: Siti Dewi Yanti
Berawal dari usaha keluarga, Warung Warmas di Bogor kini berkembang. (foto : Ahmad Juwaeni)
Berawal dari usaha keluarga, Warung Warmas di Bogor kini berkembang. (foto : Ahmad Juwaeni)

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RADAR BOGOR - Menjaga warung tetap ramai, bukan hanya soal menyediakan barang yang dibutuhkan pelanggan. 

Keramahan dan kemudahan layanan juga bisa menjadi alasan seseorang kembali berbelanja. 

Hal inilah yang diterapkan pasangan suami istri asal Karawang dalam mengembangkan Warung Warmas di Bogor.

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Usaha tersebut, mulai mereka kelola sekitar 2024, setelah mendapat kesempatan meneruskan warung milik kakak kandung yang sebelumnya sempat berhenti beroperasi.

Berbekal semangat membangun kembali usaha keluarga, pasangan ini perlahan memperkenalkan Warung Warmas kepada masyarakat sekitar. 

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Mereka mengandalkan pelayanan sederhana yang dikenal dengan prinsip 3S, yakni Senyum, Salam, dan Sapa.

Kebiasaan menyambut pelanggan dengan ramah, menjadi salah satu cara mereka menciptakan suasana nyaman.

Bagi pasangan ini, hubungan baik dengan pembeli merupakan bagian penting dalam menjalankan usaha sehari-hari.

Mengandalkan Pelayanan Ramah di Tengah Persaingan

Di lingkungan tempat Warung Warmas beroperasi, keberadaan warung dengan usaha sejenis bukanlah hal yang sulit ditemukan.

Meski begitu, kondisi tersebut tidak membuat pemiliknya merasa harus bersaing secara berlebihan.

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Editor : Siti Dewi Yanti
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