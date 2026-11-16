Waroenk AJ, Warung Kecil di Jasinga Bogor yang Kini Go Digital

RADAR BOGOR – Berawal dari warung sederhana yang mengandalkan promosi dari mulut ke mulut, Waroenk AJ kini mulai melangkah mengikuti perkembangan zaman.

Usaha kuliner milik Anggun Mardiana di Desa Cikopomayak, Kecamatan Jasinga, Kabupaten Bogor, ini perlahan mengubah cara berjualan dengan memanfaatkan media sosial hingga menyediakan pembayaran digital melalui QRIS.

Perubahan tersebut bukan sekadar mengikuti tren.

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Bagi Anggun, pemanfaatan teknologi menjadi salah satu cara agar usahanya semakin dikenal, menjangkau pelanggan lebih luas, sekaligus meningkatkan peluang pertumbuhan bisnis.

Berdiri sejak 23 Mei 2024, Waroenk AJ menjadi bukti bahwa usaha kuliner skala kecil pun memiliki kesempatan untuk berkembang ketika mampu beradaptasi dengan perubahan perilaku konsumen.

Advertisement Berawal dari Warung AR, Kini Hadir dengan Nama Waroenk AJ

Perjalanan usaha ini dimulai pada 2024 dengan nama Warung AR.

Seiring berjalannya waktu, Anggun kemudian mengganti nama usahanya menjadi Waroenk AJ.

Nama tersebut merupakan singkatan yang terinspirasi dari nama dirinya dan sang suami.

Keputusan mendirikan usaha kuliner ini berangkat dari keinginan Anggun untuk memiliki sumber penghasilan tambahan bagi keluarga.