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Ekonomi

Warung Tradisional di Tapos 1 Bogor Mulai Go Digital

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Penulis: Siti Dewi Yanti
Tak mau ketinggalan zaman, warung Anwarudin mulai ikuti digitalisasi. (foto : Andika Pahreja)
Tak mau ketinggalan zaman, warung Anwarudin mulai ikuti digitalisasi. (foto : Andika Pahreja)

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RADAR BOGOR – Mengikuti perkembangan zaman, tak selalu harus dimulai dengan langkah besar. 

Hal itu dibuktikan Anwarudin, pemilik warung di Kampung Sinar Jati, Desa Tapos 1, Kecamatan Tenjolaya, Kabupaten Bogor yang mulai memanfaatkan aplikasi WhatsApp untuk mempermudah aktivitas jual beli.

Di tengah kebiasaan masyarakat yang semakin akrab dengan teknologi digital, Anwarudin melihat peluang untuk memberikan pelayanan yang lebih praktis kepada pelanggan. 

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Sejak 2025, aplikasi pesan instan tersebut mulai digunakan sebagai sarana komunikasi antara dirinya dan para pembeli.

Langkah ini menjadi perubahan tersendiri bagi warung yang telah berdiri sejak 2023. 

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Jika sebelumnya pelanggan harus datang langsung untuk mencari barang kebutuhan, kini mereka bisa lebih dulu menghubungi Anwarudin melalui WhatsApp.

Berawal dari Warung Sederhana, Kini Mulai Manfaatkan Teknologi

Warung milik Anwarudin menjadi salah satu tempat masyarakat sekitar mendapatkan berbagai kebutuhan sehari-hari.

Beragam barang tersedia di sana, mulai dari sabun, alat tulis, sayuran, hingga buah-buahan. 

Keberadaan warung tersebut turut membantu warga memenuhi kebutuhan tanpa harus pergi jauh.

Pada awal menjalankan usaha, aktivitas perdagangan masih dilakukan secara konvensional. 

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Editor : Siti Dewi Yanti
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