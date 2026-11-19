RADAR BOGOR - Rumah yang terasa panas dan pengap bukan hanya membuat penghuni tidak nyaman, tetapi juga bisa mengganggu kualitas udara di dalam ruangan.

Salah satu cara mengatasinya, dengan menghadirkan ventilasi yang tepat.

Menariknya, elemen bangunan seperti roster ternyata bisa menjadi solusi untuk membantu memperlancar sirkulasi udara sekaligus mempercantik tampilan hunian.

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Roster bukanlah material baru dalam dunia arsitektur.

Meski sudah digunakan sejak lama, elemen bangunan berlubang ini masih banyak diminati karena memiliki fungsi yang cukup beragam.

Advertisement Selain memungkinkan udara masuk, roster juga dapat membantu mengurangi paparan sinar matahari berlebih dan menjaga privasi penghuni rumah.

Praktisi Tata Bangunan dan Furniture, Karnadi menjelaskan, sirkulasi udara merupakan salah satu aspek penting dalam menciptakan hunian yang sehat dan nyaman.

Menurutnya, rumah ideal tidak cukup hanya memiliki pencahayaan alami yang baik.

Pertukaran udara di dalam bangunan juga harus berjalan lancar agar ruangan tidak menjadi lembap dan pengap.

Lantas, apa saja kelebihan dan kekurangan roster?