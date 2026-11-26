RADAR BOGOR – PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk atau BRI memperkuat upaya peningkatan literasi keuangan di kalangan generasi muda melalui program Mantri Mengajar.

Kegiatan yang menjadi bagian dari Jambore Mantri Nasional 2026 ini melibatkan ratusan Mantri BRI untuk memberikan edukasi keuangan secara serentak di puluhan sekolah di Kota Denpasar dan Kabupaten Badung.

Program tersebut dilatarbelakangi pentingnya membekali anak-anak dengan pengetahuan finansial sejak usia sekolah.

Advertisement Kemampuan mengatur uang, membangun kebiasaan menabung, hingga memahami manfaat berbagai layanan keuangan menjadi bekal agar generasi muda mampu mengambil keputusan finansial secara bijak dan bertanggung jawab ketika dewasa.

Urgensi edukasi tersebut juga terlihat dari hasil Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan (SNLIK) 2026.

Berdasarkan survei itu, tingkat literasi keuangan pelajar dan mahasiswa berada di angka 62,72 persen.

Capaian tersebut masih lebih rendah dibandingkan tingkat literasi keuangan nasional yang mencapai 69,57 persen.

Sementara itu, tingkat inklusi keuangan pada kelompok pelajar dan mahasiswa tercatat sebesar 92,76 persen.

Peningkatan pemahaman keuangan di kalangan generasi muda dinilai membutuhkan dukungan dari berbagai pihak.

Selain institusi pendidikan, sektor perbankan juga memiliki peran dalam memperluas pengetahuan masyarakat mengenai pengelolaan keuangan.